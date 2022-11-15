Ежедневный гороскоп сегодня: 15 ноября 2022

Оповещение о Луне

21, 22 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Держите свои карманы открытыми, потому что подарки, вкусности и услуги от других могут прийти к вам! Это хороший день, чтобы попросить кредит или ипотеку, потому что люди помогут вам. Между тем, романтика страстная, интенсивная и нежная.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с другими, особенно с партнерами и близкими друзьями, а также с представителями широкой публики. Вы можете пригласить кого-нибудь домой. (Запасите холодильник, чтобы у вас была возможность спонтанно развлечь кого-то. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный рабочий день, потому что вы производите большое впечатление на других. Кроме того, вам будет полезно работать в группах или формировать небольшие рабочие единицы. Поездки по работе принесут вам пользу и сегодня, что-то выгодно расширит вашу работу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это чудесный, игривый день для вас! Принимайте приглашения пообщаться с другими. Наслаждайтесь обедами, ужинами с друзьями или «счастливыми часами» с компанией. Особенно понравятся спортивные мероприятия и игровые занятия с детьми. Художник будет продуктивным. Исследуйте мир развлечений!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня все будет идти своим чередом, поэтому это прекрасный день, чтобы либо уединиться дома, либо, напротив, развлечься! В любом случае, друзья будут рады вас видеть. На самом деле, они могут принести вам какую-то пользу, потому что встречи там, где вы живете, будут радостными и оптимистичными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете себя счастливым, уверенным и оптимистичным. (И вы должны, потому что счастливый Юпитер находится напротив вашего знака, улучшая ваши отношения со всеми, особенно с партнерами и близкими друзьями.) Это хороший день, чтобы поговорить с другими и заставить их согласиться с вашим образом мышления.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ищите способы увеличить свой доход сегодня, потому что это возможно. На самом деле, вы можете привлечь к себе деньги уже сегодня. Это отличный день, чтобы изучить финансовые переговоры и иметь дело с иностранными интересами или людьми из других культур. Не бойтесь мыслить масштабно!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодняшний день принесет легкость и изящество всем вашим социальным взаимодействиям с другими людьми. По общему признанию, вы можете чувствовать себя немного ленивым или потакающим своим желаниям. Тем не менее, это прекрасное время для светских мероприятий, забавных развлечений и развлекательных мероприятий с другими. Возьмите отпуск, если можете. Веселитесь!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Уединение в прекрасном окружении понравится вам сегодня, потому что вы хотите насладиться чем-то роскошным и немного экстравагантным, но в то же время вам хочется уединения и тишины и покоя. «Кто-нибудь очистит мне еще одну виноградину?» Скрытый роман будет восхитительным для некоторых из вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день, чтобы поболтать с друзьями, а также членами групп, клубов и организаций. На самом деле любовником может стать друг, или может начаться интересный флирт? Вы определенно выиграете от своего участия в группах сегодня; поэтому будьте дружелюбны!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы производите потрясающее впечатление на боссов, родителей, учителей, высокопоставленных лиц и полицию. На самом деле, вы произведете такое прекрасное впечатление, что некоторые из вас могут закрутить роман с начальником или с кем-то, кто обладает властью. (По крайней мере, для флирта.) Это хороший день, чтобы попросить об одолжении, одобрении или разрешении.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Путешествие в удовольствие порадует вас сегодня. Сделайте что-нибудь необычное, чтобы вызвать у вас чувство приключения. Тем временем может начаться роман с кем-то «другим». Этот человек может быть из другой страны или другой культуры или просто отличаться от вас интересным образом. Наслаждайтесь наводящими на размышления идеями.

Если ваш день рождения сегодня

Солистка группы «ABBA» Анни-Фрид Лингстад (1945) и актер Игорь Ливанов (1953) сегодня отмечают день рождения. Вы прямолинейны и готовы столкнуться с любым вызовом. Вы также очень точны и внимательны к деталям. У вас высокие стандарты для себя. В этом году происходят захватывающие перемены. Ожидайте больше личной свободы, а также возможности путешествовать и встречать новых друзей.