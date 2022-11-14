Ежедневный гороскоп сегодня: 14 ноября 2022

Оповещение о Луне

20, 21 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или важных решений с 5:30 до 8:00. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку вы испытываете симпатию к кому-то сегодня, вы можете найти способ помочь им, особенно в практическом или финансовом плане. Вы могли бы увидеть решение? Или, возможно, вы видите новый подход, который вы можете использовать, чтобы уменьшить свой долг или иметь дело с общей собственностью. Можно только надеяться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Разговор с партнером или близким другом сегодня будет обоюдно симпатичен. Один или оба из вас захотят перейти к делу, чтобы решить проблему. Это может включать в себя серьезное раскрытие чего-либо. Вы хотите факты.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Этот рабочий день может стать для вас продуктивным, потому что вы увидите новые подходы к решению проблем и проведению реформ. Возможно, вам придется разобрать что-то до основ, чтобы восстановить это. Вы также склонны хотеть помочь коллеге сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы сочувствуете нуждам детей. Точно так же вы можете идеализировать романтические отношения. Конечно, сегодня у вас проснулась любовь к мистике, поэтому вам захочется почитать детективы, посмотреть детективные фильмы или выяснить сюжет чего-нибудь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке, что немного улучшит вашу удачу. Однако это также усилит ваши эмоции (что вы, несомненно, заметите). Сегодня вы сочувствуете члену семьи. В разговоре с кем-то тайна может быть раскрыта.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это нежный, мечтательный день. Ваше воображение пробуждается и ваша способность фантазировать и визуализировать превосходна. Вы будете сочувствовать другим. Возможно, вы также захотите узнать правду о том, что случилось с братом, сестрой, родственниками или соседом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вы делаете покупки сегодня, сохраняйте чеки, потому что у вас будет соблазн купить роскошные, непрактичные вещи. (Конечно, пальто никогда не бывает слишком много.) Вы можете исследовать финансовую ситуацию сегодня, потому что хотите узнать о чем-то, особенно о стоимости.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня и Солнце, и Меркурий находятся в вашем знаке, танцующем с другими планетами. Это делает вас мечтательным, сочувствующим и в то же время почти подозрительным и придирчивым. (Любопытное сочетание.) Вы хотите знать правду о чем-то.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для проведения исследований и открытия секретов или ответов на проблемы, которые могут у вас возникнуть. Вы можете использовать свое воображение или свою способность копать глубже и узнавать правду о том, что вам нужно знать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете идеализировать друга. Вы также можете сочувствовать другу и хотеть помочь ему, если сможете. Безусловно, разговоры с кем-то будут напряженными, глубокими и весьма откровенными. Может быть, кто-то исповедуется перед вами?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Другие могут обратиться к вам сегодня, потому что им нужна ваша помощь или ваше благословение в чем-то. (Возможно, это вы обращаетесь к начальству или кому-то, кто обладает властью.) Сегодня правда о чем-то выйдет наружу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя ваш идеализм пробудился сегодня, вы также видите подтекст вещей, поэтому вас не соблазнит умная риторика или пропаганда. Если вы доверяете своей интуиции, вас не уговорят на что-то нелепое или ложное.

Если ваш день рождения сегодня

Ведущий Дмитрий Дибров (1959) и певица Лолита Милявская (1963) справляют день рождения. Хотя ваша личная жизнь может быть драматичной, вам нужна стабильность и предсказуемость в повседневном мире. У вас много талантов и вы проницательны. В этом году простота — ваша тема. Пришло время создать прочный фундамент в вашей жизни, включая ремонт дома. Лень неприемлема. Принимайтесь за работу.