Ежедневный гороскоп сегодня: 11 октября 2022

Оповещение о Луне

16, 17 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Прислушайтесь к совету кого-то старше или более опытного, чем вы. Потому что это может быть полезно для вас. Ведь не нужно изобретать велосипед. Почему бы не встать на плечи тех, кто прошел до вас? (Облегчает жизнь.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам будет легко быть продуктивным на работе, потому что все пойдет гладко. Вы готовы засучить рукава и решить важные вопросы практическим путем. Несомненно, это произведет впечатление на начальство и всех, кто наделен властью, потому что они увидят, что вы добросовестно подходите к делу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день, чтобы отточить свою технику или попрактиковаться в чем-то, возможно в искусстве или музыке или возможно, в физических навыках, связанных со спортом или конкретной профессией. Сегодня у вас хватит терпения делать что-то снова и снова, пока не получится правильно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейная дискуссия, особенно с родителем или старшим членом семьи, пройдет сегодня хорошо, потому что все заинтересованные стороны хотят практических результатов. В частности, это сильный день для обсуждения наследства и хорошо спланированных концовок. Это также отличный день, чтобы заняться ремонтом дома и проектами косметического ремонта.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день, чтобы строить планы на будущее. Кроме того, это отличный день для учебы, потому что ваш ум сосредоточен, и вы озабочены в первую очередь практическими вопросами. Обсуждения с другими будут серьезными. Может быть, кто-то более осведомленный, чем вы, даст вам совет?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для бизнеса и коммерции, потому что вы будете точны и осторожны в любых финансовых операциях, которые вы совершаете. Между тем, если вы делаете покупки сегодня, вы захотите купить долговечные и практичные вещи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это сказочный день для вас. Вам будет легко быть дисциплинированным и вы направите свою энергию на то, чтобы получить то, что вы хотите, или сделать то, что вы хотите сделать. Кроме того, вы будете получать большое удовлетворение и чувство удовлетворения от всего, что вы делаете, особенно от того, что вы лучше организованы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день для проведения любых исследований, потому что вы сосредоточены, терпеливы и настойчивы. Вы не оставите камня на камне. На самом деле все, что вы делаете, может привести к улучшению вашей работы или получению лучшей работы в будущем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждение со старшим коллегой или другом или возможно, с кем-то более опытным, чем вы, принесет сегодня положительные результаты. Слушайте, что говорят другие. Если вы состоите в клубе или группе, это хороший день для обсуждения будущих целей и согласования миссии.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для вас! Во-первых, люди восхищаются вами и готовы слушать то, что вы говорите. При этом вы продемонстрируете дисциплину и самообладание. У вас может быть отличный совет другим о том, как сохранить что-то или избежать чего-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам будет легко учиться, потому что ваш ум сосредоточен, а способность к концентрации превосходна. Вы можете использовать эту энергию, чтобы строить планы будущих поездок или закончить важную статью или рукопись. Важные обсуждения юридических или медицинских вопросов пройдут хорошо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день, чтобы разобраться с бюрократическими бумагами и лучше организоваться, особенно в отношении налогов, долгов, наследства и общей собственности. Это потому, что у вас есть терпение и настойчивость, чтобы иметь дело с вещами, которых вы обычно избегаете. Браво!

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущий Игорь Верник (1963) и фигуристка Елена Бережная (1977) сегодня празднуют день рождения. Вы остроумный, обаятельный, восторженный оптимист. Люди наслаждаются вашей компанией. Вы вдумчивы и хорошо говорите. Этот год является для вас завершающим годом девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время провести инвентаризацию. Пришло также время отпустить людей, места, вещи и все, что вас сдерживает.