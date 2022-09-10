Ежедневный гороскоп сегодня 10 сентября 2022

Оповещение о Луне

14, 15 лунный день. Полная Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 20:15 по восточному поясному времени. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Как правило, Полнолуние — это время обострения конфликтов. Однако сегодняшнее Полнолуние — это релиз. Проблемы со здоровьем или проблемы с работой уменьшатся. Даже проблемы с домашним животным могут исчезнуть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Трудности, которые могли возникнуть в ваших отношениях с группами или друзьями, уменьшатся благодаря сегодняшнему полнолунию. Внезапно решение находится под рукой. Все счастливее. На самом деле, это хороший день, чтобы праздновать и наслаждаться искусством.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня происходит единственное Полнолуние, которое находится в верхней части вашего графика в течение всего года. Традиционно это означает, что вы чувствуете разрыв между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры или вашей общественной репутации. Однако сегодня все складывается прекрасным образом. Вы счастливы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это предрасположенный к несчастным случаям день из-за Полнолуния, а это значит, что вам нужно обращать внимание на все, что вы говорите и делаете. Не отвлекайтесь на пропаганду от других, с кем вы не согласны. Вместо этого будьте дружелюбны с другими культурами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Финансовые вопросы нарастали в последнее время. Это касается не только вашего собственного заработка и богатства, но и чужого богатства или общей собственности. Сегодняшнее Полнолуние принесет прорыв в этой ситуации. Удачное решение!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня происходит единственное в году Полнолуние, которое находится напротив вашего знака. Обычно это усиливает напряжение между вами и близким другом или партнером. Однако сегодня эта энергия мягче и ведет к решениям и теплому пониманию. Как освежает.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Проблемы, которые накапливались на работе или со здоровьем, могут быть решены сегодня. Решение может оказаться под рукой. Если нет, то, безусловно, вы почувствуете улучшение или прорыв, что является долгожданной новостью. Вы знак, который ценит красоту, а сегодня прекрасный день для творческой, художественной деятельности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день, чтобы поболтать и подружиться с другими. Вы будете наслаждаться спортивными мероприятиями, артистическими приключениями, игрой с детьми и романтическими посиделками. Сегодня будет повышенная энергия из-за Полнолуния, однако также будет чувство освобождения и расслабленной гармонии.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы найдете решение проблем, которые возможно, накапливались, противопоставляя ваш дом и личную жизнь вашей карьере и вашей общественной репутации. С сегодняшнего дня все вдруг стало легче. Решения и резолюции под рукой. Хороший повод отпраздновать!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам понравится учиться, учиться, писать и любое участие в социальных сетях сегодня, потому что вы стремитесь рассказать об этом. До сегодняшнего дня вас могли сдерживать некоторые трудности. Но сегодняшнее Полнолуние — это прорыв, и вы это чувствуете. Это долгожданное облегчение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Финансовые проблемы могли накапливаться в течение некоторого времени, возможно, связанные с вашим заработком, покупкой или чем-то связанным с имуществом, которым вы владеете. В любом случае, сегодня вы почувствуете какое-то разрешение или решение ваших проблем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня происходит единственное Полнолуние в вашем знаке за весь год. Возможно, в последние дни вы почувствовали повышенное напряжение в отношениях с партнерами, супругами и близкими друзьями. Если да, то сегодняшний день принесет какое-то облегчение. Этих проблем станет меньше. Хороший день.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Лариса Долина (1955) и актер Александр Ревва (1974) сегодня отмечают день рождения. Вы решительны, трудолюбивы и эффективны. Вы производите сильное впечатление на других, даже если кажетесь сдержанным. Вы романтик и немного мечтатель. В этом году вы будете испытывать больше одиночества, потому что важно учиться и учиться. Вы хотите узнать больше и понять себя на более глубоком уровне.