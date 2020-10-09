Ежедневный гороскоп. Пятница, 9 октября 2020

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Действуйте осторожно сегодня, потому что ваш правитель Марс находится в вашем знаке (до конца года), а сегодня он бросает вызов Плутону. В лучшем случае вы можете использовать сегодняшнюю энергию для улучшения вашего ближайшего окружения. В худшем случае вы будете с кем-то ссориться. Ой!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Возможно, вы сегодня чем-то недовольны. В таком случае вы можете не озвучивать свои опасения. Вместо этого вы можете спокойно ухаживать за ними в личной, бурной форме. (Могло бы быть мягче.) У вас было это с правилами и положениями и мнением других.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Есть большая вероятность, что вы сегодня не в ладах с группой. Или, может быть, с членом группы? Некоторые могут чувствовать то же самое с конкретным другом. Вы не можете примирить вещи. Это мексиканское противостояние. Возможно, вам придется согласиться, чтобы не согласиться?

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваши амбиции пробуждаются, и вы пытаетесь чего-то достичь в этом году. Но кажется, что препятствия или люди, даже близкие вам, блокируют ваши намерения. Мол, что с этим? Это случается со всеми нами в жизни в разное время. Не допускайте высыпания на животе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня трудно решать проблемы расы, политики и религии, потому что вы противостоите оппозиции. Вот почему эти вопросы сложны? Разумно помнить, что все люди больше похожи, чем нет. Все хотят быть счастливыми. Никто не хочет быть несчастным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня могут возникнуть споры по поводу долевого имущества, завещаний, имений и страхования. Есть большая вероятность, что эти споры не будут разрешены до декабря или января. Вам просто нужно смириться с тем, что есть. Отказ жить с тем, что есть, создает несчастье.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы отличный спорщик; тем не менее, вы не любите драться с другими. Сделайте все возможное, чтобы избежать конфронтации с партнером или близким другом сегодня, потому что это может случиться. Напомните себе, что вы можете быть правы или можете быть в отношениях. Это твой выбор.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте борьбы за власть с кем-то на работе или, возможно, за домашнее животное или даже за свое здоровье. Сделать это сегодня очень просто. Секрет в том, чтобы не попадаться на удочку. Если вам бросают вызов, отойдите в сторону. «Многие мужчины этого не сделали, и многие мужчины умерли». (Шестнадцать тонн.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Избегайте борьбы за власть со своими детьми сегодня; Точно так же романтические партнеры должны избегать борьбы за власть друг с другом, потому что чего они добьются? Определенно избегайте соблазна быть безжалостным или закулисным, потому что это будет иметь неприятные последствия. Вы не можете победить их всех.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Какая-то битва эго может произойти сегодня дома или с членом семьи. Оно могло быть легким — могло быть и не таким легким. Надо помнить, какова ваша долгосрочная цель. Вы хотите ладить с членами семьи. Вы хотите гармонии в доме. Запомни это.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас может быть стычка с другом или группой. Вы часто волнуетесь по поводу проблем и относитесь к ним серьезно, особенно если они связаны с группами, к которым вы принадлежите. Иногда нужно проиграть битву, чтобы выиграть войну. Избегайте опасных мест сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Денежные ссоры могут быть тем, с чем вам придется иметь дело сегодня. Или это может быть борьба за власть из-за денег или того, что у вас есть? Вполне вероятно, что это напряжение не пойдет вам на пользу. Обратите внимание: избегайте опасных мест и всего потенциально опасного.

Если твой день рождения сегодня

Русский художник, философ-мистик и писатель Николай Константинович Рерих (Рёрих) (1874), российский актер Егор Бероев (1977) и американская модель Белла Хадид (1996) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы чутки и заботитесь о других, поэтому люди иногда зависят от вас. Это захватывающий год перемен и новых возможностей! Вы столкнетесь с приключениями и стимулирующими ситуациями. Если возможно, исследуйте возможности путешествовать и расширяйте свой мир через обучение. Добро пожаловать! Пусть ваша личная свобода станет вашей целью в этом году.