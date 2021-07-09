Ежедневный гороскоп: пятница 9 июля 2021

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Сегодняшнее новолуние в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня новолуние в Раке — ваша прекрасная возможность подумать о том, какие новые изменения вы хотите внести, которые могут повлиять на дом и семью. Что сделает вашу личную жизнь более гладкой? Новый способ что-то делать? Различное семейное общение? Дома может случиться сюрприз.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Новолуние сегодня происходит в вашем Доме коммуникаций и это ваш шанс подумать о том, как вы можете улучшить свое повседневное общение с другими людьми, особенно с братьями, сестрами и родственниками. Вам нужно приложить больше усилий, чтобы оставаться на связи? Сегодня у вас есть яркие идеи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшнее Новолуние проходит в одном из ваших Денежных домов, а это означает, что это прекрасный шанс подумать о том, как вы можете лучше заботиться о своем имуществе. Точно так же как насчет вашего стиля трат? Как можно тратить меньше?

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня в вашем знаке новолуние. Это может происходить только раз в год. Для вас это прекрасная возможность серьезно взглянуть в зеркало и спросить себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить впечатление, которое вы производите в своем мире. Есть идеи?

Лев (23 июля — 22 августа)

Каждый месяц у нас новолуние, которое дает возможность изменить свой образ жизни или начать новые привычки, которые более полезны для нас. Это конкретное новолуние происходит в той части вашей карты, которая касается ваших духовных ценностей. Вам нужно помедитировать?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это единственное новолуние в году, которое проходит в вашем Доме дружбы. Это означает, что сегодня ваша лучшая возможность в году подумать о том, как вы можете улучшить свои дружеские отношения и отношения с членами групп и организаций. Сегодня хороший день для разговора по душам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Новолуние сегодня происходит в верхней части вашего графика, что дает вам возможность подумать о том, как улучшить свои отношения с авторитетными фигурами — родителями, начальниками, учителями и полицией. (Жизнь легче, когда ладишь с авторитетными лицами — без вопросов.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Что вы можете сделать, чтобы улучшить свое образование или продолжить обучение? Кроме того, какое путешествие может обогатить вашу жизнь? Вот вопросы, которые предлагает вам сегодняшнее «Новолуние». Подумайте, как вы можете расширить свой мир.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Каждое новолуние находится в разных знаках и каждый месяц оно попадает в разные части вашего графика. Более того, каждое новолуние — это шанс для новых начинаний. Сегодняшнее новолуние — это ваш шанс улучшить свои долги и финансовые отношения с другими людьми. Подумайте об этом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Что вы можете сделать, чтобы улучшить свои самые близкие отношения? Сегодняшнее Новолуние — ваш шанс — лучший за весь год — подумать о том, как вы можете это сделать. Вы можете быть внимательнее и вдумчивее. Может, более щедрыми? Возможно, вам нужно больше слушать?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье? Сегодняшнее «Новолуние» — ваш шанс подумать об этом. На самом деле, это лучший день в году для вас, чтобы принять решение о том, как стать более здоровым человеком.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Важно сбалансировать работу и отдых. Сегодняшнее «Новолуние» побуждает вас общаться и соприкасаться со своей игривой и творческой стороной. Он хочет, чтобы вы могли свободно выражать свои мысли без страха и извинений.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Том Хэнкс (1956), актриса Екатерина Гусева (1976), актер Дмитрий Дюжев (1978) и актриса Лия Ахеджакова (1938) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы полны энтузиазма, легкомысленны и трудолюбивы. Для вас важен успех. Вы также ориентированы на семью. Вы открыты, сострадательны и всегда готовы помочь. Вы умеете развлекать других, потому что у вас хорошее чувство юмора. Этот год для вас будет динамичным и оптимистичным. Наслаждайтесь общением с другими! Присоединяйтесь к клубам и организациям. Отношения могут стать поворотным моментом.