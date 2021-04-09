Ежедневный гороскоп. Пятница 9 апреля 2021

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений после 16:30 сегодня . После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не пытайтесь убедить других согласиться с вами сегодня, потому что ваши усилия будут половинчатыми. (Вы можете даже не верить своим собственным словам.) Это потому, что сегодня существует элемент уныния, который затрагивает всех. Это день который случается каждые шесть месяцев.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это плохой день для важных финансовых решений, потому что вы можете не верить в свое решение или в то, с чем имеете дело. Важно знать, что все в разной степени так чувствуют.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Марс в вашем знаке не в ладах с нечетким Нептуном, который подобен поливанию воды. Вы можете спросить себя и то, что вы делаете. Возможно, вы даже захотите сдаться. Даже если вы остаетесь в постели, не сдавайтесь. Все изменится.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это классический день для взаимных обвинений, вины и неуверенности в себе. Вы можете почувствовать, что столкнулись с последствиями прошлых действий и они огромны. Вот почему есть тенденция прогибаться. Или прятаться. Или соврать. Это чувство скоро уйдет. Сохраните свою энергию.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день для заключения финансовой сделки с другом или группой. Вы будете сомневаться в своей мудрости. Вам может казаться, что у вас нет энергии, необходимой для того, чтобы сделать то, что нужно сделать. Не будьте строгим к себе. Расслабьтесь. Это разочарование исчезнет.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня может быть сложно иметь дело с начальниками, родителями, учителями и полицией, потому что вы столкнулись с последствиями неправильного выбора. Но это временная ситуация. Помните: надежда — это чувство, которое у вас непостоянно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Проблемы, связанные с высшим образованием, издательским делом, СМИ, политикой или религией, сбивают с толку. Такое ощущение, что у всего выпало дно. Вы не уверены, что будет дальше. Не бойтесь, потому что сегодня все встревожены. Расслабьтесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете быть разочарованы своей справедливой долей чего-либо. Вы можете быть разочарованы тем, что не получили поддержки, денег или поддержки, на которую вы надеетесь. Есть много причин для разочарования сегодня, но все они мимолетные и временные. Вы в порядке.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваши самые близкие отношения могут сегодня стать источником разочарования. Вы чувствуете, что вас неправильно понимают или вас разочаровывают. Вас могут загнать в угол и вы захотите обмануть или что-то скрыть. Ваша честность важнее. Помните это.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы разочарованы. Вы разочарованы результатами, отсутствием поддержки или даже неправильным направлением? Ваше здоровье сейчас тоже может ухудшаться. Не принимайте близко к сердцу. Расслабьтесь. Это мимолетное темное облако на вашем горизонте.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то, связанное с деньгами, активами, вашими детьми или возможно, творческим проектом, сегодня может вас разочаровать. Не сосредотачивайтесь на своем разочаровании. Вместо этого сосредоточьтесь на своей реальности. Ваша реальность такова, что в этом году у вас есть божественная защита, потому что счастливый Юпитер находится в вашем знаке.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда вы впадаете в уныние, вы чувствуете себя жертвой. Сегодня вы можете почувствовать, что у вас нет энергии делать то, что вам нужно. Возможно, вы захотите уступить. Возможно, вы не хотите вставать с кровати? Расслабьтесь, потому что многие люди сегодня так себя чувствуют. Важно знать, что это временно.

Если ваш день рождения сегодня

Французский актер Жан Поль Бельмондо (1933), актриса Елена Кондулайнен (1958) и певица Альбина Джанабаева (1979) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы чувствительны и заботливы, поэтому такие харизматичные. Когда начинается ваш новый личный год, вы входите в год окончаний и сворачивания вещей. Пора приготовиться перейти к чему-то новому! Это не потеря. Вы убираете вещи и расчищаете путь для нового образа действий.