Ежедневный гороскоп. Пятница 8 января 2021

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Избегайте совершения покупок и принятия важных решений после 17:30 сегодня. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете использовать свое влияние для продвижения благотворительной организации или значимого мероприятия, потому что чувствуете искреннюю заботу о благополучии других. Считайте это своим шансом встать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш идеализм пробуждается сегодня, поэтому вы можете заняться благотворительностью. Вы будете больше беспокоиться о зарубежных странах и людях из других культур. Вас также могут привлекать философские и религиозные идеи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете посоветовать партнеру или близкому другу поделиться своим богатством с нуждающимся. Вы также можете использовать свои контакты, чтобы получить практическую помощь тем, кто в ней нуждается.

Рак (21 июня — 22 июля)

Поскольку сегодня легко осознавать потребности других, вы с большей охотой будете помогать кому-то. Это может случиться с вами сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Коллеги могут обратиться к вам со своими проблемами сегодня, потому что они видят в вас человека, который может дать совет или посочувствовать. Возможно, это вы ищете совета у кого-то другого? Не заставляйте себя работать, потому что сегодня ваша физическая энергия может упасть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы сочувствуете тяжелому положению детей, особенно детей, страдающих от голода, бедности или жестокого обращения. Если вы можете чем-то помочь — вы это сделаете. Вы творческая, художественная сторона тоже жива. Используйте любую возможность проявить свои таланты.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы чувствуете необычайную симпатию к члену семьи. Вы можете быть обеспокоены, если они расстроены и искать способы помочь им. Однако это же астрологическое влияние также заставит вас захотеть создать красоту в своем доме. (Это ваша вторая натура.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не будьте суровы к себе, если сегодня вы проводите много времени в мечтах или заблудились в мире фантазий. Это просто то, что происходит. С другой стороны, ваше воображение пробуждается, что означает, что вы можете мечтать о вещах и визуализировать то, что доставит вам удовольствие или поможет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Если вы сегодня занимаетесь финансовыми вопросами, помните о двух вещах: вы можете отдать ферму из-за причудливой идеи. Во-вторых, вы можете потратить слишком много денег на что-то роскошное. Что бы вы ни делали, подождите день или два, чтобы обдумать все трезво.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы настроены лучше, чем обычно, поэтому вы будете осознавать потребности других людей. Естественно, зная об их потребностях, вы с большей охотой им поможете. Вы также можете заняться благотворительностью, потому что сочувствуете тем, кому повезло меньше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для вас это довольно мистический день. Возможно, вы знаете об этом, а можете и не знать. Оставайтесь на связи со своей музой и своим чувствительным воображением, потому что сегодня они точно настроены. (Подходит для писателей-фантастов.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы чуткая душа и сегодня вы почувствуете желание помочь другим, кто в ней нуждается. Возможно, вы захотите помочь другу. Вы также можете стать активным участником благотворительной организации. Делайте все, что можете, потому что в этом мире нет ничего важнее доброты.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Марина Неелова (1947), певец Элвис Пресли (1935-1977) и рок-певец Дэвид Боуи (1947-2016) родились в этот день. Вы хорошо знаете, какое впечатление производите на других. Вы конкурентоспособны, но также терпимы. Теперь вы начнете видеть пользу от своей тяжелой работы. Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Важное значение будут иметь физические упражнения, поэтому вы будете получать удовольствие от физических нагрузок и спорта.