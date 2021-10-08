Ежедневный гороскоп: пятница 8 октября 2021

2, 3 лунный день.Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Сегодня до 23:00 нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Проверьте банковские реквизиты и все, что связано с общим имуществом и наследством, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Когда речь идет о деньгах, особенно о ваших отношениях с богатством других людей, важно знать, что происходит.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Партнер или близкий друг могут подбросить вас сегодня утром (или сегодня позже), поэтому ожидайте неожиданного, что конечно, невозможно. Если вас застали врасплох, не просто «реагируйте». Дайте себе время подумать, прежде чем отвечать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня может произойти сбой, связанный с вашей работой, вашим здоровьем или вашим питомцем. Это означает, что вы должны быть начеку и внимательны. Было бы разумно выделить себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями. (Это может быть сбой с технологией или измененное расписание.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Социальные планы сегодня могут внезапно измениться — будьте к этому готовы. Точно так же это непредсказуемое «влияние» могло вызвать ссору между любовниками. (Терпение — ключ к успеху.) Это также слегка подвержено несчастным случаям для ваших детей, поэтому будьте бдительны и держите глаза открытыми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня утром, чтобы избежать ссоры, потому что что-то неожиданное повлияет на ваш домашний распорядок. Мелкая бытовая техника может выйти из строя или может произойти небольшая поломка. К счастью, это мелочь, хотя может и расстраивать. Оставайтесь спокойным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день для вашей вывески умеренно опасен. Тем не менее, у вас также могут быть какие-то прорывные идеи или прозрения по поводу чего-то? Неожиданные новости, новые лица, неожиданная короткая поездка — это стимулирующий день!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими деньгами и активами сегодня. Во-первых, вы можете найти деньги или вы можете потерять деньги. Защитите то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения, потому что что-то неожиданное повлияет на ваше богатство.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке сидит прямо напротив непредсказуемого Урана, что делает вас импульсивным и эмоционально возбудимым. Вы будете жаждать стимуляции сегодня, поэтому у вас возникнет соблазн помешать кастрюлю — просто посмотреть, что произойдет! Вы дьявол.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это беспокойный день для вас, потому что Луна скрывается в вашей карте, но тем не менее, она стимулируется Ураном, а это означает, что вы чувствуете, что вы все одеты и вам некуда идти. Некоторые секретные или скрытые новости могут вас удивить. Поскольку вы нервничаете, старайтесь сохранять спокойствие, разговаривая с другими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Подруга (возможно, женщина) может сказать или сделать что-то, что застает вас врасплох сегодня. Или возможно, вы встретите кого-то нового, авангардного или в чем-то необычного. В любом случае вас удивят друзья или участники групп.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Действуйте осторожно, общаясь с родителями, начальниками, учителями и полицией сегодня, потому что вы не можете предсказать, что они могут сказать или сделать. Вас могут застать врасплох или арестовать! Они могут вызвать в вас чувство бунта. Сохраняйте спокойствие и главное оставайтесь вежливыми. (Не нагнетайте эскалацию.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок могут быть отложены или отменены сегодня. Или, может быть, вам внезапно пришлось отправиться в путешествие, хотя вы этого не ожидали? Точно так же могут измениться школьные планы. Возможно, профессор или гуру в вашей жизни чем-то вас удивят. В СМИ могут появиться неожиданные новости.

Если твой день рождения сегодня

Актриса Сигурни Уивер (1949), певец Серега (1974)и актёр Леонид Куравлев (19 делится сегодня вашим днем ​​рождения. Вы солидны, надежны и трудолюбивы. Вы уважаете справедливость и честную игру. Вы также креативны и обладаете богатым воображением; и у тебя отличное чувство юмора. В этом году происходят захватывающие изменения, которые дадут вам больше свободы. Смело принимайте изменения. Будьте открыты для изучения новых направлений, а также для личного роста. Путешествуйте и расширяйте свой кругозор!