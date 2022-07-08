Ежедневный гороскоп: пятница 8 июля 2022

Оповещение о Луне

9, 10 лунный день. Растущая Луна.

После 1:30 утра сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, чтобы сегодня не пойти на риск, особенно в том, что касается вашего дома, члена семьи или даже родителя. Что-то, связанное с денежным потоком, доходами и имуществом, создаст проблемы. Деньги — это проблема. Оставайтесь спокойными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Держите себя в узде сегодня, потому что Луна находится напротив огненного Марса в вашем знаке, что является классической комбинацией для споров. Не снимайте последнюю рубашку. Вместо этого ищите способы провести с кем-нибудь острую дискуссию, которая принесет вам пользу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Хотя у вас могут быть проблемы с коллегой или с работой, тем не менее, вы все равно можете заключить выгодную сделку, связанную с финансами, зарплатой или чем-то, что у вас есть. Убедитесь, что вы не говорите что-то в спешке, о чем потом пожалеете. Избегайте споров о домашних животных.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вас может отвлечь ссора с детьми, светская прогулка, спорт или романтический партнер, что в свою очередь, приведет к тому, что вы потеряете суждение о чем-то с финансовой точки зрения. Например, вы можете импульсивно купить что-то, о чем позже пожалеете. Вы можете потратить слишком много денег. Осторожно!

Лев (23 июля — 22 августа)

Не теряйтесь общаясь сегодня с членами семьи, особенно с родителями. Дело в том, что сделать это сегодня будет легко, потому что энергия взрывоопасна! Однако, если вы не торопитесь, сделаете глубокий вдох и пересмотрите что-то за кулисами, вы можете победить!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Продемонстрируйте грацию под давлением сегодня и не теряйте хладнокровия. У вас будет соблазн высказать свое мнение кому-то, а затем вступить в спор, особенно с братом, сестрой, родственниками или соседом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не слишком остро реагируйте сегодня, если вы злитесь из-за финансовых вопросов или чего-то, чем вы владеете. Что более вероятно, так это то, что вы не чувствуете, что получаете свою справедливую долю чего-то. Вместо этого обратитесь к авторитетному лицу. Посмотрите, где ваш хлеб намазан маслом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с огненным Марсом, что приводит к взрывным вспышкам и ссорам. Вы будете впереди игры, если будете держать свой характер под контролем. Вместо этого примите участие в захватывающих планах путешествий или чего-то связанного с высшим образованием и законом. Переключите внимание.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то, происходящее за кулисами, может вас сегодня раздражать. Вы чувствуете, что происходит и вы недовольны. Вместо этого сосредоточьтесь на совместном имуществе, банковских проблемах и чужом богатстве, потому что, если вы умны, вы можете стать богаче уже сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте споров с друзьями и группами сегодня, потому что вы ничего не выиграете. На самом деле вы можете проиграть. Вместо этого ищите поддержки у друга или партнера, потому что они принесут пользу вашему дому и семье.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это взрывной день для семейных отношений. Могут вспыхнуть споры. Родственники и родители будут не в ладах ни с вами, ни друг с другом. Но кто победит? Все проигрывают, когда дома царит дисгармония. Вместо этого сосредоточьтесь на своей работе, потому что здесь вы можете добиться больших успехов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это день, когда вы подвержены несчастным случаям, потому что споры и гнев могут отвлекать вас. Поэтому делайте все возможное, чтобы сохранять хладнокровие. А пока наслаждайтесь общественными мероприятиями, веселыми развлечениями с детьми, спортивными мероприятиями и любым другим событием, которые обещают вам хорошее времяпрепровождение. Вы это заслуживаете.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Дмитрий Певцов (1963) и певица Диана Арбенина (1974) сегодня с вами отмечают день рождения. Вы заботливый и чуткий человек. Члены семьи и друзья обратятся к вам за советом и утешением. Вы интуитивны и умны и вы чувствуете, что происходит с другими. В этом году вы хотите наслаждаться жизнью. Вы хотите общаться с другими и найти возможности для выражения своего творчества!