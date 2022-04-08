Ежедневный гороскоп: пятница 8 апреля 2022

Оповещение о Луне

7, 8 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Оживленные дискуссии могут привести к изменениям дома. В качестве альтернативы домашние изменения могут привести к оживленным дискуссиям! Что бы ни случилось, вы хотите поднять и призвать друзей или членов группы или организации последовать вашему примеру.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете ожидать, что сегодня будет полно перерывов, а также возможностей познакомиться с новыми лицами и увидеть новые места. (Не скучный день.) Тем не менее, присутствует легкая опасность, склонная к несчастным случаям, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. (Лучше строить свои планы за кулисами.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня. Например. вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защитите то, что у вас есть. Между тем, когда вы разговариваете с друзьями и группами, вы будете убедительны! Используйте эту силу с умом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам хочется немного волнения, поэтому вы можете провоцировать других, просто чтобы увидеть их реакцию. Возможно, вы встретите нового интересного друга? Вы наверняка будете способны на мощные, решительные разговоры с авторитетными фигурами — начальством, родителями и полицией.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день, чтобы чему-то учиться. Это также прекрасный день для планирования путешествий. Ваш интерес к философии, другим культурам, религии и метафизике сегодня силен. Вы хотите читать и открывать для себя новые идеи, чтобы расширить свой опыт мира.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете встретить кого-то нового и интересного или наоборот, друг может удивить вас. Это может быть связано с тем, что вы активно и решительно решаете вопросы, связанные с налогами, долгами и общим имуществом. Вы хотите результатов и вы будете добиваться того, чего хотите!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Люди могут быть удивлены, узнав что-то необычное о вас сегодня или что-то, что ранее было личным или неизвестным. Возможно, именно поэтому у вас будет бурная беседа с партнером или близким другом? Вы также можете привлечь к себе кого-то сегодня, кто очень болтлив.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок сегодня могут измениться. А может быть, вы вынашиваете идеи для увлекательного путешествия? Между тем, вы многого добьетесь на работе, потому что чувствуете себя бодрым умственно. Тем не менее, вы также очень независимы сегодня! В идеале вы будете работать самостоятельно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Из-за того, что вы сегодня очень энергичны, вы можете быть слишком агрессивны со своими детьми. Знайте, что какая-то часть вас тайно рвется в бой. Знайте об этом и будьте терпеливы. Ведь Стрельцам нравится быть позитивными и счастливыми! Делайте все возможное, чтобы сохранить это.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня, особенно во время разговоров или ремонта дома. Возможно, вы склонны хотеть, чтобы все было по-вашему. Честно говоря, вы тоже хотите контролировать ситуацию. Тем не менее, кто-то может бросить вам мяч, который застанет вас врасплох.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы будете настойчивы и прямолинейны во всех разговорах с другими. Будьте осторожны, чтобы не вызвать оппозицию, выступая слишком решительно. Это может быть связано с неожиданностью при общении с домашним животным, вашим здоровьем или работой. Не позволяйте ничему спровоцировать вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете эффективны в дискуссиях о финансах, денежных потоках и денежных переговорах. На самом деле, когда дело доходит до вашего имущества, вы можете быть немного агрессивным! Между тем, родители должны знать, что для их детей этот день слегка подвержен несчастным случаям. Социальные планы могут измениться. Неожиданное приглашение может порадовать.

Если ваш день рождения сегодня

Гитарист Виктор Зинчук (1958) и художник Никас Сафронов (1956) отмечают с вами день рождения сегодня. У вас дух первооткрывателя. Вы сообразительны, основательны и независимы. Вы также хорошо организованы, что делает вас отличным менеджером. Этот год является для вас последним годом девятилетнего цикла, а это значит, что вы отпускаете вещи, чтобы создать пространство для новых начинаний в следующем году. Время закончить дела.