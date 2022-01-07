Ежедневный гороскоп: пятница 7 января 2022

Предупреждение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна. Избегайте покупок и принятия важных решений после 17:00. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день! Вот почему будет легко ладить с другими, особенно с боссами, родителями и VIP-персонами. На самом деле, отношения с людьми во власти настолько хороши, что вы можете влюбиться в своего начальника? Кто-то сегодня спросит у вас творческий совет о чем-то.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы бы хотели сегодня отправиться в экзотическое путешествие. Вы хотите приключений и возбуждения. Приятный побег. Некоторые из вас могут также влюбиться в кого-то «другого» или представителя другой культуры.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Кто-то может сделать вам одолжение или сделать вам подарок сегодня. Финансовые ситуации также пойдут вам на пользу. Например попросите ссуду. Это также хорошее время, чтобы обсудить наследство или то, как что-то разделить. Однако не ведите переговоры после 17:00. См. Выше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня люди чувствуют тепло сердца, поэтому вам понравится разговаривать с партнерами, близкими друзьями и представителями широкой публики. Кто-то может сочувствовать вам или наоборот, вы можете сочувствовать им. Общество взаимной признательности.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с коллегами сегодня будут теплыми и радушными, поэтому сегодня хороший день, чтобы попросить кого-нибудь о помощи. Вам также понравится делать ваше рабочее место более привлекательным. Некоторые из вас будут увлечены своим питомцем. Возможно, вы хорошо знаете, как улучшить свое здоровье.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день для общения! Наслаждайтесь долгим обедом. Встречайтесь с друзьями в «счастливый час». По возможности наслаждайтесь спортивными мероприятиями и играми с детьми. (Ограничения существуют в разных сферах.) Делайте то, что вам нравится и вы хорошо проведете время.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы развлекаться дома! Пригласите гостей на обед — все, что вам нравится. Вы можете сделать косметический ремонт, потому что хотите, чтобы ваш дом сегодня был счастливым и комфортным. Вот почему вы хотите поделиться этим с кем-нибудь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы оцените свое окружение больше, чем обычно. Оглянитесь. Вы не оцените красоту своего окружения, вы также оцените людей в своей жизни. Вы понимаете, как сильно вас любят.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это сложный день, потому что с одной стороны он хорош для деловых и финансовых переговоров. Однако в ту минуту, когда начинается оповещение о Луне, все ставки прекращаются. После этого делайте домашнее задание, но не соглашайтесь ни на что важное. Тем не менее сегодня вы привлечете к себе благосклонность и деньги.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день, чтобы купить себе предметы гардероба, за исключением того факта, что оповещение о Луне начинается в 17:00. Не покупайте одежду после этого времени. Но если вы сделаете покупки заранее, то вам понравится то, что вы купите.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Уединение в красивой обстановке порадует вас сегодня, ведь вам нужна передышка. Конец недели и вам нужно время для хорошего поведения. Поэтому возьмите свой любимый напиток и перекус и спрячьтесь где-нибудь, чтобы можно было расслабиться с комфортом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня отношения с другими людьми теплые и уютные, поэтому это отличный день, чтобы пообщаться с друзьями. Это также хороший день для общения с группами и организациями. На самом деле все настолько уютно, что друг может стать любовником.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Николас Кейдж (1964) и гонщик Льюис Хэмилтон (1985) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы уважаете традиции, тем не менее, вы сами делаете ставку и делаете все по-своему. У вас есть терпение и настойчивость, чтобы справляться с трудными ситуациями. Лично вы отзывчивый человек. В этом году вас ждут захватывающие перемены! Вы можете принимать важные решения, ведущие к новым направлениям, потому что ваша личная свобода важна для вас.