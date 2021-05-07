Ежедневный гороскоп. Пятница 7 мая 2021 года

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 12:30 до 5:00 сегодня. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна в вашем знаке, что случается два дня каждый месяц и когда это происходит, это всегда делает вас более эмоциональным, чем обычно. Однако это также немного улучшит вашу удачу! (Это бонус.) Почему бы не проверить это, попросив вселенную об одолжении?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам будет удобнее работать в одиночку или за кулисами. Вы не антиобщественны, вы просто хотите тишины и покоя и возможности насладиться собственным уединением. Это было время общения с Солнцем и Венерой в вашем знаке и теперь вам нужна передышка.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня может иметь значение общение со знакомой женщиной. На самом деле, вы можете поделиться с этим человеком своими надеждами и мечтами на будущее, потому что его отзывы могут вам помочь. Почему бы не попробовать это выяснить?

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня личные данные о вашей личной жизни почему-то стали достоянием общественности. Люди говорят о вас. Они замечают вас больше, чем обычно. Вы могли бы даже использовать это в своих интересах?

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите сменить темп сегодня. Вы хотите сбежать и присоединиться к цирку или сделать что-нибудь необычное. Это потому, что вы хотите приключений и возможности узнать что-то новое! Идите туда, где вы никогда раньше не были.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас может быть реакция на вопросы, связанные с совместной собственностью, наследством, налогами, долгами и всем, что связано с чужим богатством. Внезапно эти проблемы стали иметь значение. Они черно-белые. (Точно так же усиливаются и ваши личные пристрастия.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в знаке, противоположном вашему. Это происходит в течение двух дней каждый месяц и когда это происходит, это означает, что вы должны быть более мягким, имея дело с другими. Это просто требует сотрудничества и вежливости (качеств, которыми вы обладаете в избытке).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам придется поставить свои собственные эмоциональные соображения на второй план перед чужими. Вы не мученик — это просто то, что нужно. Вы поймете: «Приятно трудиться для тех, кого любите». Когда мы добры к другим, мы больше нравимся себе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это веселый! Вы хотите повеселиться! Вам нужно быть таким, какой вы есть, без притворства. Вы также можете чувствовать заботу о детях или друге? Вам понравятся игровые занятия с детьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете счастливы окунуться в кокон дома и насладиться уединением в знакомой обстановке. Вы также можете серьезно поговорить с членом семьи женского пола. Если у вас будет возможность подумать о вещах, вы увидите, насколько привычки контролируют вашу жизнь. Так говорим все мы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваше личное общение с другими имеет значение. Вы хотите мельчайших подробностей. Не стоит тратить время на вежливую поверхностную болтовню о погоде. Вот почему вы можете иметь смелость поговорить с другом сегодня, особенно если у вас есть острые вопросы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы отождествляете себя с тем, чем владеете сегодня. Однако именно поэтому вы никому ничего не одолжите. На самом деле, вы почувствуете себя счастливее, если будете окружены знакомыми предметами, которые имеют для вас значение.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Владимир Бортко (1946), композитор Пётр Чайковский (1840-1893) и композитор Иоганнес Брамс (1833-1897) родились в этот день. Вы практичны, терпеливы и чутки по отношению к другим. Вы следуете своей интуиции, потому что верите в судьбу. Когда начнется ваш новый личный год, вы увидите плоды своих прошлых усилий. Настало время сбора урожая! Кроме того, вы легко заслужите уважение других, особенно своих сверстников. Вы можете получить повышение по службе или роль лидера.