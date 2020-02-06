Ежедневный гороскоп. Пятница 7 февраля 2020

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это хороший день, тем не менее, вы можете захотеть отдохнуть дома или искать частную жизнь для себя. У многих из вас будет важный разговор с членом семьи, возможно, с мамой. Семейный сбор может также состояться сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это позитивный день, потому что вы находитесь в позитивном настроении. Это хорошая вещь. Знаете ли вы, что исследования показали, что люди, которые притворялись счастливыми, в конечном итоге были счастливы? Это так! Пока вы не сделаете это!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы чувствуете себя счастливее в своих финансах сегодня. На самом деле, вы можете чувствовать себя немного богатым. (Приятно иметь деньги в джинсах.) Сегодня предпочитает бизнес и коммерцию, однако есть небольшая вероятность, что что-то будет выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Предупрежден – значит вооружен.

Рак (21 июня-22 июля)

Это хороший день! Луна в вашем знаке танцует с счастливым Юпитером! Это дает вам сильную тягу к личной свободе сегодня. Вы хотите заниматься своим делом, особенно в отношении отношений. Тем не менее, вы также чувствуете себя благосклонно к другим и щедрым.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы были ориентированы на партнеров и близких друзей в последнее время. Вы также были сосредоточены на развлечениях, общении и работе со своими детьми. На самом деле, многие из вас будут искать способы быть щедрыми на детей, особенно нуждающихся. (Знак Льва связан с детьми в астрологии.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это чудесный день для общения с друзьями и членами групп, потому что вы действительно хотите общаться. Вы хотите не только общаться, вы хотите общаться с клубами и собраниями людей, потому что эта энергия поднимет вам настроение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день, чтобы заявить о себе боссам, родителям и VIP-персонам, потому что они видят вас в позитивном ключе. Во-первых, вы выглядите богатым и успешным в глазах других, и внешность – это все. Это поможет вам убедить кого-то во власти согласиться с вашими идеями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок могут выглядеть захватывающими сегодня. На самом деле, если вы планируете поездки, вы будете амбициозны и мыслите масштабно! «Поехали в Грецию!» Аналогичным образом, некоторые из вас могут применить тот же энтузиазм к планам получения дальнейшего образования или обучения. Это оптимистичный день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это подходящее время для вас, потому что огненный Марс в вашем знаке накачивает вашу энергию, делая вас уверенным и активным во всем, что вы делаете. Сегодня вы будете успешны в заключении финансовых сделок или соглашений о долевой собственности и о том, как обращаться с богатством других.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться и пообщаться с другими. Фактически, одна из вещей, которая порадует вас – это открытие того, сколько красоты есть в вашем повседневном окружении, а также привязанности, которую вы испытываете от других. Кто знал? (Так легко принять жизнь как должное.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Путешествие по работе порадует вас сегодня. Это также отличный день для общения с зарубежными странами и людьми из других культур. Встречи с группами и профессиональными ассоциациями пройдут хорошо. Вы можете занять руководящую позицию, когда имеете дело с другими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Повезло вам! Это игривый, веселый день для вашего знака. Наслаждайтесь общением с другими. Встречайтесь с друзьями на обед или развлекайтесь. Спортивные мероприятия и мероприятия с детьми понравится. Отличный день для свиданий!

Если ваш день рождения сегодня

Певица Анита Цой сегодня разделяет ваш день рождения. Вы талантливый мечтатель. Многие люди недооценивают вашу уверенность и способности. Веселый год! Ожидайте быть популярным и наслаждайтесь теплыми дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Это может быть время для важного выбора. Выбирайте с умом.