Ежедневный гороскоп. Пятница 6 сентября 2019

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Стрелец ♐

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день, чтобы строить планы на работе. Вы также многого достигнете, потому что вы мотивированы и сосредоточены. Будет легко сконцентрироваться на деталях и не отвлекаться. Не позволяйте своему раздражению на кого-либо (или его идеям) отнимать у вас вашу производительность.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы будете успешны в обучении молодых умов сегодня. Это хороший день для составления планов о спорте, отдыхе, творческих проектах и ​​обо всем, что связано с миром развлечений или индустрией гостеприимства. Тем не менее, вы можете чувствовать нетерпение с любовником.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Семейные дискуссии сегодня будут продуктивными, потому что вы смотрите на вещи с разных сторон. Вы могли бы составить практические планы относительно ремонта дома и возможно, ремонта семейных отношений? Вы должны быть терпеливы с партнером или близким другом, потому что кто-то может быть сверхчувствительным.

Рак (21 июня-22 июля)

Это отличный день для составления долгосрочных планов и серьезных обсуждений, особенно с кем-то старше или более опытным. Ваш разум сосредоточен, и вы готовы обратить на это внимание. (Будем надеяться, что другие тоже обратят внимание.) Будьте терпеливы с кем-то, кого могут не замечать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы уравновешены и в практическом настроении, когда дело доходит до решения финансовых вопросов сегодня. Точно так же вы можете обнаружить, что при совершении покупок вы хотите приобрести полезные практические вещи или вещи, которые долговечны. (Защитите что-нибудь красивое, что может оказаться под угрозой.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждение с кем-то старше или более опытным будет продуктивным и практичным для вас. Послушайте, что говорит этот человек, потому что это может быть полезно. В любом случае, вам не нужно следовать советам, но слушать никогда не поздно. Отношения с кем-то могут быть немного напряженными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку ваш ум сосредоточен и у вас также есть внимание кого-то постарше, кого вы могли бы пожелать, вы углубитесь в исследование или поиск ответов на вопросы сегодня. Если это так, вы, вероятно, будете успешными. Однако сегодня сложно сделать всех счастливыми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Приветствуйте любой шанс поговорить с кем-то, кто опытнее или старше вас, потому что его советы будут вам полезны сегодня. В конце концов, почему бы не встать на плечи тех, кто ушел раньше вас? (Вам не нужно изобретать велосипед.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день, чтобы поговорить с боссами, родителями, учителями и высокопоставленными лицами о чем-то существенном или практичном. Естественно, нет ничего идеального. Люди также очень чувствительны сегодня и быстро обижаются. Тем не менее, если вы будете придерживаться своей повестки дня и не собьетесь с пути, вы чего-то достигнете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Продвигайтесь вперед с планами поездок сегодня или планами о будущем обучении или курсах, которые вы, возможно, захотите пройти, потому что вы сможете довольно легко привести их в движение. Не занимайтесь личными вопросами, связанными с религией и политикой. Сосредоточьтесь на практических вопросах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете продуктивны сегодня, если будете иметь дело с наследством, общим имуществом, вопросами страхования и всем, что связано с богатством и ресурсами другого человека, потому что вы не будете упускать из виду детали. Вы в своей игре!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это идеальный день, чтобы сесть с партнером или близким другом и составить серьезные планы на будущее, или обсудить разделение труда или как разделить расходы. Каждая сторона будет восприимчивой и услышит другую.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Юрий Шатунов – солист группы «Ласковый май», сегодня разделяет ваш день рождения. Вы бесстрашный. Вы также дружелюбны, открыты и футуристичны в своем мировоззрении. Служение другим – ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому берегите себя, чтобы вы были сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.