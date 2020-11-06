Ежедневный гороскоп. Пятница 6 ноября 2020

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений после 20:00 сегодня. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Терпение — противоядие от гнева. Сегодня вам придется запастись терпением, имея дело с начальством, родителями, партнерами и близкими друзьями. Если вы проявите терпение, вы сведете к минимуму любое напряжение или трение. Удачи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшний день вызывает беспокойство, потому что общение с авторитетными лицами плюс правила и нормы могут стать головной болью. Что-то ограничит вашу работу или ваше здоровье. Это заставляет вас реагировать агрессивно. Охладите свои форсунки.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня могут возникнуть вопросы о деньгах, доходах, общей собственности или стоимости обучения и ухода за детьми. Решение о том, как разделить расходы с романтическим партнером, также может стать проблемой. Возможно, вы не решите проблемы сегодня, но вы можете остановить их возникновение. (Это главное.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с несколькими планетами, а это значит, что у вас могут быть разногласия с людьми и ситуациями. Это могло вызвать эмоциональную реакцию, на самом деле, вероятно, так и будет. Будьте терпеливы с партнерами, друзьями и родственниками, которых вы давно не видели.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня есть свои проблемы. Луна скрывается в вашей карте и она находится в противоречии с другими планетами, что создает стресс на работе, здоровье и напряженные отношения с повседневными контактами. Вы должны принять это сегодня. Будьте сильным, потому что вы сильный. Львы стоичны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Контакт с другом или членом группы сегодня может быть затруднен из-за разногласий по поводу денег, имущества или детей. Этот конфликт может быть из-за разногласий по поводу спорта или вечеринок. В любом случае, это бремя. Не придавайте этому большого значения. Отпустите ситуацию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с авторитетами, семьей и родственниками сегодня натянуты. Ваша цель — сделать жизнь как можно более гладкой для себя и других. Поэтому не обращайте внимания на мелочи. Не реагируйте. Будьте понимающими и прощающими. (Это для вашего душевного спокойствия.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Что-то происходящее за кулисами может повлиять на короткую поездку или ваши повседневные контакты и общение. Вполне вероятно, это раздражает. Фактически, ваша реакция может отвлечься, что может привести к аварии. Поэтому отпустите. Сохраняйте хладнокровие. (И сопротивляйтесь громким возражениям.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете столкнуться с финансовыми спорами со старым другом или возможно, с членом группы. Люди не согласятся, это точно. Вы не будете счастливы. Поскольку это данность, просто плывите по течению и надейтесь на решение в ближайшем будущем. Оставайтесь холодным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это плохой день для того, чтобы просить разрешения или одобрения у родителей или кого-либо, кто наделен властью, потому что сегодня отношения с начальством и родителями, а также с партнерами и близкими друзьями натянуты. Люди не хотят сотрудничать, на самом деле они могут быть воинственными! Вам это не нужно!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте дискуссий о политике, религии и расовых вопросах сегодня, потому что они быстро станут резкими и неприятными. Это может происходить на работе или в школе. Даже не ходите туда, потому что сегодня ничего не выиграете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Романтические споры, а также проблемы с вашими детьми по финансовым вопросам или совместному имуществу могут возникнуть сегодня. Это могло быть головной болью. Ваш лучший вариант — избежать всего этого и не вмешиваться. Если можете, отложите важные обсуждения до воскресенья.

Если ваш день рождения сегодня

Певица и ведущая Марина Хлебникова (1965), актеры Юрий Смирнов (1938) и Александр Носик (1971) сегодня празднуют как и вы — день рождения. Вы страстный, целеустремленный, динамичный перфекционист. У вас отличная харизма и окружающие уважают вас, особенно за то, что вы полезный командный игрок. Повезло вам! Впереди у вас веселый год! Ожидайте роста популярности и теплых дружеских отношений. Благодарность будет темой, потому что вы будете ценить повседневные радости и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте с умом.