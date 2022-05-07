Ежедневный гороскоп: пятница 6 мая 2022

Оповещение о Луне

7, 8 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы полны замечательных творческих идей, а это значит, что это отличный день для тех из вас, кто пишет, редактирует, играет или продает. Ваши слова будут как золото! Люди захотят поговорить с вами и они также быстро согласятся с вами. Это также продуктивный день для художников и ремесленников.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Совершая покупки сегодня, вам захочется купить красивые вещи для себя и близких. Тем не менее, у вас также могут быть отличные идеи для заработка. Поскольку ваш мыслительный процесс сегодня действительно может привлечь к вам деньги и богатство — записывайте свои идеи!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш управитель Меркурий танцует с прекрасной Венерой, а значит, ваши слова будут сладкими и приветливыми для окружающих. Вы будете очень дипломатичны и убедительны, а это значит, что в конечном итоге вы получите то, что хотите. Вы также находитесь в прекрасном, творческом настроении!

Рак (21 июня — 22 июля)

Тихий поиск за кулисами порадует вас сегодня, потому что, в конечном счете, все, что вы узнаете или предложите другим, может понравиться вашему боссу или кому-то, наделенному властью, включая родителя или даже полицию. Вы увидите способы достижения компромисса и встречи умов.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам понравится компания молодых людей, особенно в групповых ситуациях или связанных с искусством или творческими проектами. Вы творческий знак и прирожденный лидер. Вы можете использовать эту энергию, чтобы особым образом влиять на других сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день, чтобы попросить разрешения или одобрения у родителей, учителей, боссов или кого-либо, кто обладает властью. Для начала вы будете дипломатичны, обаятельны, но в то же время убедительны. Ваши слова будут сладкими и окружающие не смогут устоять перед вашей просьбой. (Используйте это по максимуму!)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам понравится любое занятие. Вам также будет интересно строить планы, особенно планы, связанные с путешествием ради удовольствия. Это также отличный день, чтобы потребовать преимущества в переговорах об издательском деле, средствах массовой информации, медицине и юриспруденции.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваша удача очаровательна! Вы будете сидеть красиво на переговорах, касающихся общей собственности, прося ссуду или ипотеку, или прося одолжить деньги или что-то еще у другого человека. Вы также будете творчески подходить к финансовым переговорам.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с другими, потому что у вас есть дар красноречия. Кроме того, вы можете привлечь к себе очаровательного и болтливого человека. Это отличный день для изучения творческих проектов и творческих идей, особенно связанных с миром развлечений, спортом и индустрией гостеприимства.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хороший день для работы с коллегами, особенно для поиска способов сделать ваше рабочее место более привлекательным. Вы добьетесь успеха в заключении сделок. Хороший день для подписания важных бумаг, особенно связанных с недвижимостью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваше творческое настроение сегодня зашкаливает! Ищите способы делать творческие предложения, работаете ли вы над художественными проектами, занимаетесь ли вы детьми или строите социальные планы, особенно планы на отпуск. Ваши гениальные идеи соберут все воедино.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Семейные обсуждения сегодня пройдут очень хорошо, потому что люди теплые и дружелюбные. Кроме того, вы дипломатичны и обаятельны, а также очень хорошо понимаете, чего хотят другие. Это идеальный день для семейного обсуждения того, как сделать ремонт дома. Люди будут согласны.

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня у баскетболиста Криса Пола (1985) день рождения. Вы сердечны, дружелюбны и любите ладить с другими. Дружба важна. Вы цените красоту и любите комфорт своего существа. У вас есть искреннее желание помочь. В этом году пришло время получить вознаграждение за свои прошлые достижения. Ожидайте продвижения по службе, похвалы и признания от других. Браво!