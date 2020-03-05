Ежедневный гороскоп. Пятница 6 марта 2020

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

После 2:00 у нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Неожиданное приглашение может прийти к вам сегодня. И наоборот, запланированное социальное мероприятие может быть отменено или изменено в последнюю минуту. В любом случае, неожиданные заигрывания могут иметь результат! Между тем, родители, пожалуйста, обратите внимание: это предрасположенный к несчастным случаям день для ваших детей, поэтому будьте бдительны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то неожиданное прервет вашу домашнюю сцену сегодня. Небольшой прибор может сломаться или может произойти незначительная поломка. Сюрприз-компания может постучать в вашу дверь или возможно, у члена семьи есть какие-то неожиданные новости.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это мягкий, подверженный случайностям день для вашего знака. Вам очень легко сказать или сделать что-то, о чем вы потом пожалеете. Это означает, что вы должны остановиться и подумать, прежде чем что-то сказать или сделать. Будьте внимательны.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вы можете найти деньги или потерять деньги. То, что у вас есть, может быть украдено, повреждено или потеряно. Вы также можете купить что-нибудь, что доставит вам удовольствие? Это потому, что все, что связано с вашими деньгами и вашими активами, сегодня непредсказуемо.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы чувствуете себя мятежным и беспокойным сегодня. Вот почему вы хотите сделать что-то другое и почему вы дерзки с кем-то. Вы готовы размешать горшок, чтобы посмотреть, что произойдет. Вы – творческий знак, так почему бы не позволить вашей творческой энергии взбеситься?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это беспокойный день для вас и вы можете не знать, почему. Но вы знаете это чувство, и вы чувствуете, что вы ждете, пока что-то произойдет. (Конечно , это будет некрасиво и в неправильном размере.) Не слишком остро реагируйте, особенно когда имеете дело с бывшими партнерами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы любите людей. Кроме того, вам нравится быть в компании других. (Да, вы самый социальный знак зодиака.) Это не будет скучным днем, потому что сегодня кто-то (вероятно, женщина) скажет что-то, что удивит людей. Или, может быть, вы встретите кого-то нового, кто по-настоящему интересен?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Смотрите как лучше сегодня. Будьте спокойны, потому что что-то неожиданное, возможно, связанное с общением с родителем, начальником, учителем или сотрудником полиции, застанет вас врасплох. И когда это произойдет, другие заметят. (О, безусловно!) Танцуйте, когда все смотрят.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте готовы, потому что планы поездок будут отложены, отменены или изменены каким-либо образом. Кроме того, расписание университетов и колледжей также может быть изменено. Между тем разговор о политике, религии и национальных проблемах может быть взрывным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Подружитесь со своим банковским счетом, чтобы вы знали, что происходит, потому что что-то необычное может повлиять на общую собственность, банковское дело, налоги, долги и наследство. Будьте в курсе вещей! Это может быть тот день, когда если дремлешь, ты проигрываешь. Избегайте сожалений.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Кто-то из ваших близких может сегодня бросить вам мяч. Они могут сказать или сделать что-то, что действительно застигнет вас врасплох. Не думайте, что вам нужно сразу отвечать. Дайте себе время отреагировать и обработать все, что происходит. Ваш ответ, по крайней мере, находится под вашим собственным контролем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш рабочий день сегодня будет прерван из-за компьютерных сбоев, нехватки персонала, пропущенных встреч, отмененных совещаний или поломки оборудования. (Это лишь некоторые возможности.) Поэтому будьте умны и уделите себе дополнительное время сегодня, чтобы у вас было достаточно места для маневра, чтобы справиться с неожиданностями.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Татьяна Буланова делит с вами сегодня свой день рождения. Вы любите красоту, элегантность и этикет. (Иногда вы перфекционист.) Вы свободны духом и можете вдохновлять других. Наконец, в этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Упростите свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны исследовать приятные физические нагрузки.