Ежедневный гороскоп: пятница 5 ноября 2021

29, 1, 2 лунный день. Новая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 12:00 до 21:00 сегодня. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Избегайте важных решений о банковском деле, совместной собственности и наследстве во время оповещения о Луне сегодня. (См. Выше.) Тем не менее, это прекрасный, дружелюбный день! Вам понравится разговаривать с другими. Вы также произведете впечатление на начальство и власть имущих.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваше внимание к партнерам и близким друзьям усиливается с появлением Солнца, Меркурия и Марса напротив вашего знака. (По общему признанию, Марс может вызвать у вас нетерпение по отношению к другим.) Путешествовать ради удовольствия вас сильно привлекает! Обратите внимание на то, как вы относитесь к тем, кто вам ближе всего.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Хотя три планеты побуждают вас усердно работать сегодня, поскольку большая часть этого дня — это лунное предупреждение (см. Выше), вы хотите пошалить. Это отличный день для общения с другими. Доверьтесь своим креативным, оригинальным идеям!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это чудесный и продуктивный день для тех, кто работает в сфере искусства и развлечений, потому что сегодня вы можете мыслить нестандартно. У вас оригинальные творческие идеи! Наслаждайтесь игрой с детьми. Примите все приглашения на вечеринку.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшняя планетарная энергия заставляет вас сосредоточиться на доме и семье. Вам понравится общение с семьей, а также ремонт дома. Между тем, что-то создает хаос и активизацию вашей жизни, а это значит, что вам нужно больше работать, чтобы оставаться организованным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это напряженный, активный день. Наслаждайтесь знакомством с новыми людьми и посещением новых мест. Совершите короткую поездку. Многие идеи всплывут на поверхность вашего разума, однако воздержитесь от принятия важных решений во время оповещения о Луне. (См. Выше.) Приятного дня!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы уделяете большое внимание деньгам, денежному потоку и прибыли. Однако сегодня во время оповещения о Луне избегайте покупки чего-либо, кроме еды и бензина. Предупреждение о Луне — также плохое время для принятия важных решений. Предупрежден — значит вооружен!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

О боже! Сегодня Солнце, Луна, Меркурий и Марс — все в Скорпионе! Конец недели и все дело в вас! Имейте в виду, что в вашем знаке есть предупреждение о Луне, которое заставит вас почувствовать себя расслабленным и нерешительным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете привлечь к себе деньги уже сегодня. Вы также можете потратить деньги на покупку красивых вещей для себя и близких. Если вы делаете покупки, воздержитесь от покупок чего-либо, кроме продуктов питания и бензина, с 12 до 21 часа.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день, чтобы пообщаться с другими! Вам понравится взаимодействие с классами, группами и организациями. Хотя ваше общение с другими будет оптимистичным, тем не менее, поскольку большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение (см. выше), отложите важные решения на завтра.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Горстка планет в верхней части вашего графика означает, что вы производите сильное впечатление на начальников, родителей и полицию. Однако помните об ограничениях сегодняшнего оповещения о Луне. Делайте то, что хотите, но воздерживайтесь от важных решений во время оповещения о Луне. (См. Выше.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Энергия сегодня — идеальный способ завершить неделю. Вы хотите исследовать что-то свежее и новое, поэтому вы хотите путешествовать и приключений. Вы хотите узнавать что-то новое и получать стимул от своего окружения. Все это возможно. (Проверьте предупреждение о Луне.)

Если ваш день рождения сегодня

Ведущая и общественный деятель Ксения Собчак (1981) и актер Павел Прилучный (1987) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы умны и красноречивы. Вы смелый, целеустремленный человек, который много работает для того, чего хотите. Иногда вы экстраверт, временами вы предпочитаете вести себя сдержанно. В этом году у вас сильный интерес к жизни! Наслаждайтесь общением с другими, потому что этот год будет для вас популярным. Вам понравится общаться с помощью письма и речи.