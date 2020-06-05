Ежедневный гороскоп. Пятница 5 июня 2020

14, 15 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений на покупки или важные решения до 21:00.

Овен (21 марта-19 апреля)

Как вы можете улучшить свою работу или обогатить свою жизнь, узнав что-то новое? Вы можете поговорить с кем-то или поехать куда-нибудь? Сегодня возможно расширить свой мир и улучшить его, если вы протянете руку. Есть идеи?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Реально взгляните на свои активы, свой долг и свои доходы, потому что когда дело касается денег, информация – это сила. (Если кто-то может пережить финансовый кризис, то это вы, потому что можете практически делать деньги в собственном дворе!)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня происходит единственное полнолуние, которое находится напротив вашего знака весь год. Это лучший день в году, чтобы подумать, как вы можете улучшить свои близкие отношения и дружбу. Почему вы не должны быть привлекательным?

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Вы цепкие и у большинства из вас отличная память. Сегодняшняя Полнолуние – это ваш шанс подумать о своей эффективности и о том, как вы можете работать умнее, чтобы вы были довольны результатами, которые вы получаете за свои усилия.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы творческий знак, а также серьезный. Сегодняшнее Полнолуние – это ваш шанс оценить свои творческие таланты и особенно свой стиль общения с детьми и молодыми людьми. Есть идеи?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Несмотря на то, что Солнце находится наверху вашей диаграммы, сегодняшнее Полнолуние заставит вас задуматься о доме, семье, родителях и о том, как вы хотите, чтобы все было в вашей личной жизни. Когда дела идут гладко дома — остальное придет.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы самый социальный знак в зодиаке, поэтому это значительный день полнолуния. Это единственное полнолуние в течение всего года, которое происходит в вашем Доме связи. Подумайте, насколько важны для вас другие и что вы можете сделать, чтобы они узнали об этом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Каждое полнолуние – это противостояние Солнца и Луны. Для вашего знака, это вибрирует через ваши деньги дома! Это хороший день, чтобы подумать о ваших активах, ваших доходах, вашем долге, вашем собственном капитале и вашей финансовой ситуации. Будьте в курсе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня в вашем знаке – единственное Полнолуние в течение всего года. Естественно, это противостоит Солнцу в вашем Доме Партнерств, поэтому это может быть лучший день в году, чтобы подумать о том, как вы ладите с теми, кто вам ближе. Что вы можете сделать, чтобы улучшить эти отношения?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшнее Полнолуние происходит в скрытой части вашего графика, что побуждает вас быть интроспективным и думать о том, что действительно имеет значение. Например, во что вы верите? Вы принимаете религию? Вы духовно склонны? Где вы получаете свои рекомендации?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы цените дружбу, возможно больше, чем все другие признаки. Сегодня в вашем Доме дружбы происходит полная луна! Это тревожный звонок, чтобы вы могли уделить минутку времени и оценить своих друзей. Просто как все.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня единственный день в году, когда Полнолуние находится наверху вашего графика. Вот почему вы чувствуете себя втянутыми между требованиями дома и семьи по сравнению с требованиями вашей карьеры или внешнего мира. Хитрый баланс, действительно.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Воробей и певец, телеведущий и шоумен Вальдис Пельш разделяют ваш день рождения сегодня. Вы живете жизнью в полной мере. Вы возбудимы с лидерскими качествами. В этом году вы увидите, что служение другим, особенно членам вашей семьи, очень важно. Вот почему вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Посмотрите вокруг себя и инвестируйте в отношения, которые вы цените. Тусуйтесь с качественными людьми.