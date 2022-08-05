Ежедневный гороскоп: пятница 5 августа 2022

Оповещение о Луне

7, 8 лунный день. Первая четверть.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Проблемы, связанные с финансами, вашими детьми и группами, к которым вы принадлежите, могут заставить вас принять решение сегодня. Подумайте о величайшем благе для наибольшего числа людей. Не поддавайтесь искушению манипулировать другими с помощью денег или власти. Отстаивайте то, во что вы верите.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сложный день для общения с партнерами и близкими друзьями, потому что то, что вы хотите, может противоречить тому, что лучше для семьи, ваших родителей и вашего долгосрочного будущего. Не будьте близорукими. Ради собственной выгоды идите по высокой дороге.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам лучше всего будет прислушаться к голосу разума и не поддаваться борьбе за власть или манипулятивным спорам, особенно на работе. Ищите решения, которые подходят всем, а не только вам. Ведь мы все вместе в этом мире.

Рак (21 июня — 22 июля)

Финансовые вопросы и проблемы, связанные с тем, что у вас есть, а также с тем, что вы должны, могут сегодня достичь апогея. Это может касаться ваших детей или требований группы. Не будьте близорукими. Взгляните на долгосрочную перспективу о том, что лучше для всех участников ради вашего же блага.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сложный день для вас, потому что вы можете захотеть нанести удар за свободу, тем не менее, силы, находящиеся у власти (родители или ваш босс?), могут создать вам препятствия или встать на вашем пути. Вы умеете убеждать, а значит, умеете аргументировать свою позицию.

Дева (23 августа — 22 сентября)

С Меркурием в вашем знаке вы можете ясно думать о проблемах, с которыми сталкиваетесь сегодня. Не поддавайтесь чрезмерному влиянию пропаганды или чужих идей, с которыми вы на самом деле даже не согласны. Думайте сами. Делайте то, что лучше для общего блага.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Финансовые манипуляции могут повлиять на ваши представления о том, как вести себя с детьми или с группой или с другом сегодня. Очевидно, вы хотите быть справедливым и приносить пользу тем, кто зависит от вас. Не позволяйте временному жадному порыву омрачить ваш здравый смысл.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке противостоит Марсу и Урану, а это означает, что дискуссии с другими будут взрывоопасными и полными конфликтов. К сожалению, начальство и родители могут не поддержать вашу позицию. Это означает, что вы должны действовать осторожно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы красноречивый, убедительный человек. Доверяйте своим идеям. Если вы не согласны с подлыми, закулисными манипуляциями, имеющими место на работе – отстаивайте правоту и защищайте тех, кто нуждается в вашей поддержке.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня важно принимать мудрые финансовые решения, особенно решения, которые затрагивают вашу собственность и физические активы. Не поддавайтесь чрезмерному влиянию своих детей или социальных требований. Делайте то, что лучше для вас, потому что вы так считаете. (Тогда вы можете позаботиться о других.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это трудный день, чтобы иметь дело с авторитетными фигурами, полицией, боссами, учителями и любыми ответственными лицами, потому что они могут быть вовлечены в неприкрытую силовую игру. Тем временем вы пытаетесь объединить усилия с партнерами, супругами и близкими друзьями, чтобы лучше понять, что делать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Прислушайтесь к своему сердцу, чтобы вы знали, как вести себя сегодня. Не поддавайтесь влиянию слов других. Например, если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — так оно и есть! Однако будьте гибкими и готовыми слушать. Помните, что самые крепкие деревья всегда ломаются на ветру первыми.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Юлианна Шахова (1968) и телеведущая Наталья Мальцева (1969) отмечают свой день рождения сегодня. Вы очаровательны, сострадательны и бескорыстны. Люди могут положиться на вас, потому что вы решительны и ответственны. Вы доводите дело до конца. Этот год является для вас первым годом нового девятилетнего цикла, а это значит, будьте смелыми и готовыми исследовать новые возможности и открывать новые двери! Будьте легкими на ногах!