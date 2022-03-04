Ежедневный гороскоп: пятница 4 марта 2022

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня и завтра два дня в этом месяце, когда Луна будет в вашем знаке. (Это происходит в течение двух дней с каждым из нас каждый месяц.) Когда Луна находится в вашем знаке, она усиливает вашу эмоциональную реакцию на вещи и людей. Тем не менее, это также немного улучшает вашу удачу. Это бонус!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Несмотря на то, что сегодня пятница и вы были сосредоточены на друзьях и общении с группами, тем не менее, вы можете предпочесть вести себя сдержанно сегодня. Вы счастливы работать в одиночку или за кулисами, чтобы избежать суеты жизни. Сделайте перерыв.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас может быть содержательный разговор с подругой. (Или, возможно, знакомая женщина в группе или организации.) На самом деле это хороший день, чтобы поделиться своими надеждами на будущее с кем-то, чтобы получить их отзывы, которые могут быть полезными.

Рак (21 июня — 22 июля)

По какой-то причине люди замечают вас больше, чем обычно и некоторые из них осведомлены о личных подробностях вашей личной жизни. Главное, знать об этом на случай, если вам придется предпринять какие-то действия по устранению последствий.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сильный день для вас, потому что Луна находится в вашем огненном знаке. И, конечно же, вы один из огненных знаков — Овен, Лев и Стрелец. Это означает, что энергия сегодняшнего дня поддержит и наполнит вас энергией. На самом деле, вы чувствуете себя авантюрным и жаждете исследовать!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете напряженность в отношении вещей, возможно, даже одержимость. Это может относиться к чему угодно, но скорее всего, вы больше всего сосредоточены на общей собственности, богатстве и активах кого-то другого или на чем-то, связанном с налогами, долгами и страхованием. Оставайтесь на вершине этого дела.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку Луна находится напротив вашего знака сегодня и завтра, в течение этого двухдневного окна вам придется приспосабливаться к другим. Другими словами, вы должны быть более мягким, общаясь с людьми, особенно с самыми близкими вам людьми, чтобы сохранить мир. Ничего страшного.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Возможно, сегодня вам придется работать от имени кого-то еще, или сделать кому-то одолжение или оказать услугу кому-то или группе. Это не значит, что вы мученик. Точно так же печенье рассыпается сегодня. Такое случается.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это веселый, игривый день. Общайтесь, насколько это возможно, с вашим собственным пузырем или с вашими приятелями в Интернете. Наслаждайтесь спортом и игровыми мероприятиями с детьми. Вы чувствуете себя кокетливым, озорным и готовым к веселью! Побалуйте себя в конце дня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дом и семья сегодня в центре вашего внимания. Вот почему многие из вас хотят уединиться дома и расслабиться в знакомой обстановке. Вполне возможно, что у вас может быть важный разговор с членом семьи женского пола, особенно с мамой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждая сегодня с другими, вы хотите перейти на внутренний уровень общения. Что-то значимое. Это не значит, что вы должны быть в месте, где веселье умирает — это просто означает, что вы не хотите тратить время на тривиальную болтовню.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы делаете покупки сегодня или имеете дело со своими финансами, вы можете быть более эмоциональны, чем обычно. Например, ваши решения будут основываться больше на эмоциональных прихотях, чем на практических потребностях. Чтобы потом не жалеть, сохраняйте чеки. И коробку.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и танцор Борис Моисеев (1954) и поэт-песенник Александр Шаганов (1965) разделяют сегодня ваш день рождения. Вы понимаете, что у действий есть последствия, поэтому внимательно относитесь ко всему, что делаете. Вы сдержанны, осторожны и трудолюбивы. Вы также очень интуитивны в отношении других. Это год работы и строительства потому что вы хотите создать прочную основу в своей жизни как физически, так и внутренне. Физические упражнения помогут вам в этом году.