Ежедневный гороскоп. Пятница 4 июня 2021

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В последнее время у вас возникла острая потребность в общении, что может быть вызвано тем фактом, что вы снова поддерживаете связь со старыми друзьями и родственниками. Тем не менее, вы беспокойны и совершаете короткие поездки. Ищите способы донести до кого-нибудь свои идеи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас на уме деньги — денежный поток, прибыль, активы и конечно же, ваше имущество. Фактически, вы сейчас много думаете об этом. Сегодня все в вашем уме хорошо сбалансировано, потому что некоторые закулисные новости или исследования заставляют вас чувствовать себя лучше. Это хорошо.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня все довольно мягко. Солнце в вашем знаке красиво танцует с Луной в Овне. (Это дружественная комбинация.) Естественно, что ретроградный Меркурий в вашем собственном знаке вызывает разочарование. Глупые ошибки и неуместные предметы! Храбритесь. Это мелочи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Несмотря на то, что сейчас вы счастливы отойти на второй план, тем не менее, Венера и Марс находятся в вашем знаке, подталкивая вас к общению, дружелюбию и физической активности с другими — даже к соревнованию! Главное, Венера наладит отношения со всеми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите пообщаться с другими людьми сегодня, особенно с людьми, которые далеки или отличаются от других. Отчасти это связано с тем, что вы хотите получить стимул от разговора с кем-то интересным, а также возможность узнать что-то новое и расширить свой мир. Мудрый выбор.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Когда Солнце все еще в полдень на вашей карте, вас не остановить! Делайте то, что хотите, потому что вы хорошо выглядите для других, особенно для боссов и VIP-персон. Время решает все. Вот почему сейчас самое время сделать свою презентацию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня пятница и это отличный день, чтобы пообщаться со всеми! Будьте готовы быть более терпимым, имея дело с другими, потому что сегодня Луна находится напротив вашего знака. (Овен и Весы на 180 градусов противоположны.) Убедитесь, что все, что вы делаете, стимулирует и немного авантюрно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сделайте себе одолжение. Это конец недели и планетарная энергия прямо сейчас поможет вам завершить какую-то работу или проект, возможно, связанный с вашей работой или с некоторыми финансовыми вопросами. В любом случае, сделайте все возможное, чтобы избавиться от этого мусора. Просто сделайте это.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня пятница и у вас веселое настроение! Наслаждайтесь развлечениями с детьми, занятиями спортом и развлечениями. Бывшие партнеры могут вернуться на сцену, что может все усложнить — или нет. Ваш беззаботный стиль, вероятно, воспримет все спокойно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, потому что с Марсом напротив вашего знака легко рассердиться на кого-то. (Конечно, они могут раздражать!) Вы много работали, поэтому хотите сидеть дома в коконе. Это факты.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На этой неделе вы были в режиме вечеринки и возможно, были в восторге от спортивных мероприятий или веселых мероприятий с детьми. Романтика тоже выглядит уютно! Вот почему сегодня вы хотите поговорить с другими и узнать самую свежую информацию о том, что происходит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы были сильно сосредоточены на доме и семье, отчасти потому, что родственники могут снова связаться с вами. Сегодня вы пытаетесь найти баланс между деньгами и тем, как обращаться со своим имуществом и делать всех счастливыми. Не бойтесь, потому что вы сможете это сделать. Почему? Вы приносите волшебство!

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня ваш день рождения делят актриса Анджелина Джоли (1975), заключенный российский активист, политик Алексей Навальный (1976) и израильская топ-модель Бар Рафаэли (1985). У вас есть харизма, чтобы убедить и привлечь к себе людей. Вы беспокойны, разносторонне развиты и любите других. Вы также заслуживаете доверия и надежны. Домашняя ответственность будет вашей темой в этом году, поэтому вы будете сосредоточены на своих обязательствах перед домом, друзьями и семьей. Многообещающе выглядят финансы и романтика.