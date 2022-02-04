Ежедневный Гороскоп

пятница, 4 февраля 2022 г.

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 4:30 до 10:00. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете поговорить с кем-то старше или более авторитетным и возможно, их советы будут вам полезны. Они также могут дать вам рекомендации, которые помогут вам лучше сформулировать свои будущие цели. (Это обсуждение может внести в ваши планы щепотку реальности, но реальность трудно игнорировать.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это может стать для вас временем достижений, потому что теперь вы очень ясно видите, что работает в вашей жизни, а что нет. Это определенно ваше время сбора урожая, когда вы пожинаете плоды семян, которые вы посадили с 1999 года. Сосредоточьтесь на победах, а не на поражениях.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы осознаете, как важно чему-то научиться. Возможно, это правильная аккредитация, правильное обучение, правильная информация или правильное ученичество? В любом случае вы знаете, что сейчас находитесь в периоде подготовки к пику своей карьеры, который начнется в следующем году.

Рак (21 июня — 22 июля)

Проведите реальную проверку своих обязанностей по отношению к другим. Сюда также входят ваши финансовые обязательства, ваш долг, ваши неоплаченные счета и все, чем вы владеете совместно с другими, включая совместное имущество и наследство. Какой счет?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Солнце находится в одной линии с Сатурном напротив вашего знака, что оказывает отрезвляющее влияние. Это бросает вызов вашим самым близким партнерским отношениям и дружбе. Тем не менее, это также указывает на то, что с этого момента вы будете сосредоточенно и целеустремленно сосредотачиваться на своих внешних целях.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это время напряженной работы, но также и время свершений. То, чего вы достигнете сейчас, будет иметь непреходящее значение в вашей жизни. Это повлечет за собой новые обязанности, а для некоторых это означает профессиональный рост. У вас могут возникнуть проблемы с костями и зубами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В последнее время на детей возлагается повышенная ответственность. Сейчас то время, когда вы можете придать форму чему-либо своими собственными усилиями. Вы узнаете больше о себе и о том, как выразить себя наилучшим образом. Практика делает это совершенным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы понимаете, как важно укрепить свою домашнюю базу, чтобы иметь безопасное убежище для себя и своей семьи. Это может означать ремонт дома или изменения в том, где вы живете. Для кого-то это будет смена места жительства.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы находитесь прямо в середине двухлетнего окна потоков и изменений, особенно в отношении работы и переездов. Сегодня это осознание кристально ясно. По иронии судьбы, в предстоящем году у вас будет лучшая возможность за более чем десятилетие улучшить то, где вы живете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас сегодня серьезные мысли о деньгах, заработке и своем имуществе. Вы никогда не равнодушны к деньгам, потому что они представляют собой надежное будущее. Дайте себе финансовую отчетную карточку. Как это выглядит? Когда дело доходит до денег, информация — это сила.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Сатурн выстраивается в вашем знаке, что происходит каждые 30 лет. Около 14 лет назад вы пережили невзгоды, но вы сделали новые начинания. Там, где вы действовали мудро, вы наслаждаетесь результатами своих усилий. Это время настойчивости, тяжелой работы с большим потенциалом вознаграждения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Пришло время отказаться от того, что больше не актуально в вашем мире. Не отчаивайтесь из-за неудач. Уместно уйти от суеты вашего мира, чтобы закончить то, что у вас на тарелке. Это время окончаний. Следующий год – время начать что-то новое.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Игорь Кваша (1933-2012) и фигурист Сергей Гриньков (1967-1995) родились в этот день. Вы трудолюбивы и практичны. Вам нравится быть организованным. Вы также творческий человек, решающий проблемы. Этот год будет более социальным. Вы будете наслаждаться жизнью и в то же время будете благодарны за то, что имеете. Вы будете более популярны и многие будут в центре внимания.