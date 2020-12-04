Ежедневный гороскоп. Пятница 4 декабря 2020

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 2 утра до 5:15 утра сегодня. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный, веселый день, потому что Луна находится в вашем другом знаке Огня, заставляя вас искать удовольствия, весело разговаривать с другими, играть с детьми, романтические отношения и художественные развлечения. Удачного дня!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Несмотря на то, что сегодня пятница, вы можете захотеть укрыться дома сегодня, потому что вы жаждете уединения и комфорта знакомой обстановки вашего дома. Закажите еду на вынос. Расслабьтесь и побалуйте себя.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы по-прежнему сильно сосредотачиваетесь на партнерах и близких друзьях, однако сегодня вы чувствуете перемену в воздухе. Вам нужно немного больше действий. Вы хотите ускорить темп. Хотите сменить обстановку и может быть, совершить короткую поездку? Избегайте скучных людей.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня пятница и многие люди хотят повеселиться и вы тоже. Однако вы также готовы работать и зарабатывать деньги. Вы также можете захотеть потратить деньги, потому что сегодня Луна только что вошла в один из ваших денежных домов. Будьте заняты!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке (ближайшие два дня). Это повысит вашу удачу и сделает вас немного удачливее, поэтому вы можете просить о том, чего хотите или добиваться того, чего хотите, потому что у вас очень хорошие шансы на успех.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Хотя сегодня пятница, вы чувствуете себя сдержанным. Вы счастливы вести себя сдержанно или прятаться дома. Благодаря Венере вам понравится болтать с другими, возможно, онлайн. Вам также понравится ваше окружение. Тем не менее, вы хотите уйти от суеты всего, что вас окружает.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день, чтобы поговорить с другом о своих надеждах и мечтах на будущее, чтобы убедиться, насколько они жизнеспособны. Вам понравится любое обсуждение, потому что у вас есть сильная потребность пообщаться с другими сегодня. Вы также можете привлечь к себе деньги. (Нам нравится.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам следует знать, что сегодня личные детали вашей личной жизни кажутся очевидными для других. Люди могут говорить о вас. Имейте это в виду на случай, если вам нужно будет устранить последствия.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете себя хорошо, потому что Луна находится в вашем ближнем Огненном Знаке, а также проходит через ваш «дом» в вашей карте. Это вызывает у вас чувства, которые вызывают желание путешествовать и делать все возможное, чтобы сменить обстановку. Вы хотите возбуждения и приключений! Удачи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хотя сегодня вы чувствуете себя дружелюбно, вы действительно хотите, чтобы все было сдержанно. Без фанфар, пожалуйста. Могут иметь место дискуссии о совместной собственности, банковских вопросах и наследовании. Вы можете расслабиться с артистическим, творческим другом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня и завтра Луна будет напротив вашего знака, а это значит, что вы должны пойти быть более сговорчивыми, имея дело с другими. Да, здесь есть элемент компромисса. Но кто в этом лучше вас? Вы экстраординарный зодиакальный сетевик!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что бы вы ни делали сегодня, вам будет приятно чувствовать, что вы становитесь лучше организованы и ведете свою жизнь более эффективно. В идеале вы также должны делать что-нибудь, чтобы чувствовать, что ваше здоровье улучшается. Все это хорошие вещи.

Если ваш день рождения сегодня

Модель и актриса Тайра Бэнкс (1973), ведущая шоу «Топ-модель по-американски», украинский спортсмен-легкоатлет Сергей Бубка (1963) и волейбольный тренер Владимир Алекно (1966) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы умны и с твердыми убеждениями. Однако вы также уважаете убеждения других и вы любите хорошие дебаты. В этом году вы начнете видеть пользу от своей тяжелой работы. Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Важное значение будут иметь физические упражнения, поэтому вы будете получать удовольствие от физических нагрузок и спорта.