Ежедневный Гороскоп. Пятница 31 июля 2020

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

Сегодня после 5:00 нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня подробности о вашей личной жизни находятся на всеобщем обозрении. Будем надеяться, что вам нечего скрывать. Остерегайтесь публичных споров или взрывов, о которых вы позже пожалеете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам нужно выбраться из дома! Если вы не можете путешествовать, то вам придется отправиться в путешествие по душе и спрятаться через книги, фильмы или телевидение. По сути, вы жаждете большего волнения и стимуляции в своей жизни!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваши эмоциональные переживания более интенсивны, чем обычно. Вот почему вы можете привлечь к себе интенсивных или влиятельных людей. Это может быть связано с собственностью или общими вещами, которые вы считаете своими.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что переключает ваше внимание на самые личные отношения. Если у вас есть конфликт с одним из этих людей, это будет более эмоциональным. Предохраняйтесь от рефлекторных реакций.

Лев (23 июля — 22 августа)

Несмотря на ваше желание получить кредит за ваши усилия, вам придется самоотверженно работать и ставить нужды или желания кого-то другого перед своими. «Это радость труда для тех, кого ты любишь». (Возможно, вы можете думать об этом в этих терминах?)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это игривый, веселый день! Романтика будет важна. Вам понравятся игровые занятия с детьми. Однако суть в том, что вы хотите быть свободным, быть собой и делать то, что вы хотите делать без ограничений со стороны других.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вы можете наслаждаться уединением того места, где вы живете, это вас порадует, потому что вам нужно сбежать от требований и суеты внешнего мира. Вы можете серьезно задуматься о своих привычках и о том, как вы общаетесь с другими. (Всегда есть возможности для улучшения.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Общаясь сегодня с другими, вы доверяете своим догадкам и реагируете на инстинктивный уровень общения с другими. Вы не хотите проводить много времени в поверхностной болтовне о погоде. Вы хотите, приступить к мелочам в вещах, к чему-то реальному.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Поскольку вам легко отождествить себя с тем, чем вы владеете сегодня, вы, возможно, не захотите что-то одолжить кому-то. У вас есть сильная привязанность к своим вещам. Точно так же вы можете быть привязаны к своим ценностям и обнаружить, что защищаете себя от кого-то, когда на самом деле ничего не поставлено на карту.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что происходит примерно два дня каждый месяц и когда это произойдет, это сделает вас более эмоциональным, чем обычно. Вот почему вы чувствуете себя более чувствительным к чувствам и настроениям окружающих вас людей. Это также, почему вам нужно больше заботы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Одиночество в прекрасном окружении понравится вам сегодня, потому что у вас есть желание искать уединения и расслабиться с большим количеством тишины и покоя в вашей жизни. Это желание уйти не означает, что вы антисоциальны. Вам нужно общаться со своим внутренним миром.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш эмоциональный контакт с друзьями и членами групп будет важен для вас сегодня. На самом деле, вы можете чувствовать себя защищающим друга и быть готовым поддержать или защитить его. Это хороший день, чтобы подумать о своих жизненных целях.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Эдита Пьеха разделяет ваш день рождения сегодня. Вы надежны, добросовестны и настроены на бизнес. Вы успешны в том, что вы делаете. В этом году вы увидите, что служение другим, особенно членам вашей семьи, очень важно. Вот почему вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Посмотрите вокруг себя и инвестируйте в отношения, которые вы цените. Тусуйтесь с качественными людьми.