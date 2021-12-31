Ежедневный гороскоп: пятница 31 декабря 2021

Предупреждение о Луне

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете встретить кого-то постарше из другой культуры или возможно, учитель или религиозный деятель. Это хороший день для учебы или планирования путешествий. Будьте терпеливы сегодня, потому что легко рассердиться на кого-то. Не теряйте спокойствия.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то побудит вас сегодня внимательно присмотреться к своим ресурсам и активам. Вы хотите знать, сколько у вас есть и сколько вы должны. Насколько велика ваша праздничная задолженность? Сосредоточьтесь на том, что есть под рукой и избегайте споров по поводу общей собственности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день, чтобы поговорить с кем-то постарше или более опытным, потому что он может дать вам ценный совет или помочь вам. Между тем, Марс и Луна выстроились напротив вашего знака, что делает вас обидчивым.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сотрудничайте с другими сегодня, потому что Солнце, Меркурий, Венера и Плутон находятся напротив вашего знака. ​​Это то, что есть. К счастью, вы настроены практично и терпеливо и готовы уделить внимание деталям. Попытки быть терпеливыми по отношению к другим сегодня окупятся.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам, возможно, придется взять на себя ответственность по уходу за детьми или кем-то младше. Возможно, вам также придется поработать ногами или спланировать что-то, связанное со спортом или общественным мероприятием. Если да, то вы можете сделать это, потому что вы сосредоточены. (Будьте терпеливы с детьми.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы с членами семьи. По общему признанию, повышенная активность и хаос на внутреннем фронте расстраивают, поэтому сегодня вас может кто-то раздражать. Тем не менее, вы можете реорганизоваться дома, особенно с помощью кого-то постарше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас сегодня много умственной энергии, однако вы также можете почувствовать нетерпение. Это означает, что вы должны проявлять терпение при общении с другими людьми. Сказав это, ваш разум упорядочен и сосредоточен сегодня, а это значит, что вы можете многого добиться. Ура!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день, чтобы пересчитать свои деньги и проверить свои активы, чтобы выяснить, какова почва под ногами. Сегодня вы будете осмотрительны и осторожны в финансовых вопросах. Конец года и вам нужно знать, что случилось. Когда дело доходит до денег, информация — это сила.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке, выровненная с Марсом и танцующая с Сатурном. Марс сделает вас нетерпеливым по отношению к другим. Однако Сатурн будет поощрять осторожные и вдумчивые меры во всем, что вы делаете. Это может побудить вас что-то переосмыслить или переделать лучше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Исследования за кулисами сегодня дадут вам некоторую положительную информацию. Вы можете рассчитывать на то, что придумаете что-то полезное, особенно потому, что у вас хватит терпения копать то, что вы ищете. Старайтесь не поддаваться нетерпеливым чувствам, которые вызывают у вас желание. Продолжайте.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Кто-то постарше или более опытный может дать вам сегодня хороший совет, поэтому никогда не помешает выслушать, особенно потому, что этот совет может быть практичным и полезным. Чувство соперничества с кем-то может вас раздражать. Оставайтесь спокойным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы хотите что-то сделать сегодня, потому что чувствуете себя амбициозным и решительным. Если кто-то встанет у вас на пути, вам это не понравится. К счастью, в достижении цели вы будете придерживаться твердого подхода. Один шаг за раз. Медленно, но верно. Как черепаха.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Вэл Килмер (1959), певец PSY (1977) наделавший шума своими танцами «Gangnam Style» и артист балета Николай Цискаридзе (1973) сегодня разделяют ваш день рождения. У вас острая потребность в порядке и организации. У вас есть дом для всего. Вы очень лояльны и заботитесь о своих близких. Вы финансово осторожны и ответственны. Людям нравится ваше необычное чувство юмора. Следующий год будет временем строительства. Вы можете буквально построить внешнюю структуру, а также внутренние структуры в своем мире.