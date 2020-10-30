Ежедневный гороскоп. Пятница 30 октября 2020

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 12 до 17:30. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы быстро соображаете и сообразительны. Используйте эти способности сегодня, чтобы вести себя гладко и дипломатично, чтобы снять напряжение в отношениях с партнерами, близкими друзьями, родителями и начальниками.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Люди сегодня чувствуют себя немного деликатными, поэтому сейчас плохой день, чтобы знакомить с деликатными темами и уж точно не спорными. Держитесь подальше от всего обидчивого. Когда Солнце находится напротив вашего знака, вам следует быть любезными с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте любезны и терпеливы сегодня. Могут возникнуть недопонимания с романтическими партнерами, детьми и друзьями, особенно по поводу стоимости чего-либо. Даже не ходите туда. Сегодня пятница и вы заслуживаете приятного завершения своей недели.

Рак (21 июня — 22 июля)

Из-за жарких споров вчерашнего дня сегодня все может быть холодно, особенно с родителями, начальниками, членами семьи и партнерами. Предложите кому-нибудь вкусное угощение. Решите сделать эту пятницу приятной.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя вчера, возможно, имели место горячие споры, будьте мудры и позвольте прошлому уйти в прошлое, потому что сейчас конец недели, а кому нужно больше беспокойства? Не вам! Сведите к минимуму натянутые отношения с окружающими, особенно на работе. Будьте добры и дружелюбны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Держитесь подальше от споров о собственности, деньгах и различных ценностях, потому что это конец недели, так зачем же обсуждать разногласия с другими? Захороните топор войны где-нибудь, где его больше никто не найдет. Негативная энергия так истощает — и бессмысленна.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте любезны и терпеливы с другими сегодня, потому что Луна все еще находится напротив вашего знака. По общему признанию, он противостоит ретроградному Меркурию в вашем знаке, поэтому старые проблемы все еще могут вас беспокоить. Будьте большим. Отпустите эти проблемы. Вперед и вперед!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Несмотря на то, что это сильное время для вас, потому что Солнце находится в вашем знаке, тем не менее, отрицательная энергия из вчерашних споров все еще может дрейфовать. Вы можете это почувствовать. Фактически, отвернитесь и решите ладить со всеми. Это намного легче!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хотя может остаться некоторая остаточная напряженность, оставшаяся после трудностей, которые произошли вчера в отношениях с друзьями или членами групп, постарайтесь не сосредотачиваться на этом сегодня. Вы также можете почувствовать финансовые трудности, особенно если будете строить социальные планы. Справляйтесь как можно лучше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Трудности, которые произошли вчера между родителями, начальниками и членами семьи, могут сохраняться и сегодня. Тем не менее, ищите способы продвигаться вперед с позитивным настроем для вашей же выгоды, чтобы вы могли наслаждаться этим днем. Ведь жизнь коротка и интересна.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В последнее время происходят споры и разногласия с другими по множеству тем. Поэтому сядьте и будьте человеком. Пора отпустить эти раздражения ради вашего же блага. Сегодня пятница. Вы хотите быть счастливыми. Вы хотите приятно провести день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Несмотря на недавнюю напряженность и ссоры из-за денег и имущества, отпустите это. Конец недели и вы хотите отправиться в эти выходные с позитивным настроем и теплом в животе, верно? Завтра полнолуние — день с множеством сюрпризов! Наслаждайся.

Если твой день рождения сегодня

Футболист Диего Марадона (1960), актер Александр Лыков (1961) и писательница, модель и бизнесвумен Иванка Трамп (1981) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Хотя вы кажетесь спокойным, хладнокровным и собранным, внутри вы горите страстным огнем. Прекрасные новости! Это ваше время сбора урожая, когда вы начнете пожинать плоды семян, которые вы посадили за последнее десятилетие. Вы заслужили это время успеха! В результате вы можете получить большее влияние и лидерство во всех отношениях.