Ежедневный гороскоп, пятница 30 августа 2019

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

Предостережение: избегайте покупок или важных решений весь день до 17:00 по тихоокеанскому времени. После этого Луна движется от Льва к Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это сложный день, потому что вы хотите, чтобы свобода делала свое дело, особенно на работе. Вы хотели бы представить новые способы ведения дел. Тем не менее, большая часть этого дня – оповещение о Луне, что означает надо избегать важных решений. Будьте начеку.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это замечательный, игривый день! Веселые социальные мероприятия происходят спонтанно. Вы могли бы внезапно получить приглашение на спортивное мероприятие или весело провести время с детьми? Кто-то может предложить дату? Приятного дня, но ограничьте расходы на еду, газ и развлечения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы полны умных, оригинальных идей о внесении изменений в домашних условиях. Это может включать в себя новые способы общения с членом семьи? Запасите холодильник, потому что посетители зайдут. Что-то изменит ваш домашний распорядок. Имейте в виду, что сегодня оповещение о Луне – поэтому избегайте важных решений.

Рак (21 июня-22 июля)

В некотором смысле, у вас сегодня ум гения, потому что вы можете мыслить нестандартно. Вот почему появляются новые идеи, новые места и новые люди! Это быстро меняющийся день, однако сегодня есть сигнал тревоги Луны. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Следите за своими деньгами и вещами сегодня, потому что что-то неожиданное повлияет на них. С другой стороны – вы можете найти деньги. С другой стороны – вы можете потерять деньги. Кроме того, защитите свои вещи от потери, кражи или повреждения. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения во время оповещения о Луне.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете себя взволнованным и стремительным! На самом деле, вы настолько накачаны энергией, что можете стрелять во все стороны. Пожалуйста, имейте в виду, что сегодня есть оповещение Луны, что означает надо избегать важных решений и ограничивать расходы на еду, газ и развлечения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете быть легко взволнованы чем-то сегодня. Возможно, вы вынашиваете секретный план, который является инновационным, оригинальным и передовым? Если это так, это может быть в зарождающейся стадии или готовится на заднем плане вашего ума. Подождите, пока Лунная тревога не закончится, чтобы действовать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете встретить настоящего персонажа сегодня или иметь необычную договоренность с кем-то или сделать что-то другое с другом. Ваше участие в группе может также принять новое направление. Тем не менее, что бы ни случилось, отложите важные решения до завтра.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку большая часть этого дня – оповещение о Луне, не предлагайте ничего для общения с боссами, родителями и VIP-персонами. Не соглашайтесь ни на что важное или не принимайте большую работу или проект. Точно так же ограничьте свои расходы едой, газом и развлечениями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы хотите сделать что-то другое, потому что вам нужно сменить обстановку! Вполне вероятно, что это именно то, что произойдет, потому что во время оповещения о Луне все готово для захвата. Ограничьтесь расходами на еду, газ и развлечения и наслаждайтесь своим днем!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Во время Лунного оповещения (см. выше) отложите важные решения, касающиеся наследства, завещания, наследства, долевого имущества и страхования, даже если вы можете иметь дело с этими вопросами. Сделайте свою домашнюю работу, но подождите, пока Лунная тревога не закончится

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день, чтобы насладиться компанией других в непринужденной манере. Ищите социальные настройки с друзьями и партнерами. Однако во время оповещения о Луне ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Анастасия Задорожная и президент Беларуси Александр Лукашенко делят сегодня ваш день рождения. Вы теплый и восторженный. Вы также выразительны и сложны. Вы оба изобретательны и практичны. В этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.