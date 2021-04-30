Ежедневный гороскоп: Пятница 30 апреля 2021 года

19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Избегайте совершения покупок или принятия важных решений с 6:00 до 9:30 сегодня. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следите за своими деньгами и активами сегодня, потому что на них может повлиять что-то неожиданное. Обязательно защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Может случиться что-то, что заставит вас потерять деньги или заработок. В качестве альтернативы вы можете получить неожиданную удачу!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Солнце в вашем знаке выстроено в линию с непредсказуемым Ураном, что очень волнительно. Вы хотите свободы заниматься своим делом, поэтому можете изменить свои повседневные привычки. Вы также можете чувствовать себя бунтовщиком и поссориться с кем-то?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня беспокойный день, поэтому вы можете сделать что-то необдуманное или импульсивное. Это также день с умеренной вероятностью несчастных случаев, так что будьте осторожны. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Избегайте опасных мест и занятий. Играйте с умом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете встретить настоящего персонажа — богемного, авангардного или совершенно другого человека. Или же кто-то из ваших знакомых может сделать что-то, что вас удивит или обескуражит. По общему признанию, у вас может быть спор с кем-то, потому что вы не согласны с его идеями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Цифры властей сегодня непредсказуемы. Это означает, что ваш родитель, начальник, учитель или полиция могут внезапно сделать что-то, что застает вас врасплох. Если это произойдет, не торопитесь, потому что это только усугубит ситуацию. (Сегодня все бунтуют.) Оставайтесь вежливыми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Все, что связано с планами поездок, сегодня может внезапно измениться. Другими словами, планы на поездки будут изменены или отменены. И наоборот, вам, возможно, придется отправиться в путешествие, хотя вы этого не ожидали. Точно так же что-то в средствах массовой информации может шокировать вас или вы можете услышать неожиданные новости о ком-то далеком.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Подружитесь со своим банковским счетом сегодня, чтобы убедиться, что вы знаете, что происходит, потому что внезапные изменения и перебои в финансовых вопросах, связанных с общим имуществом, налогами, долгами, страхованием и вашим банковским делом, весьма вероятны. Поэтому оставайтесь на связи, чтобы знать, что происходит.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваши повседневные привычки меняются, в том числе и в отношениях с партнерами и близкими друзьями. Они могут вас удивить! Кому-то может понадобиться больше свободы в отношениях? Кто-то может захотеть разорвать отношения? Люди сегодня очень опрометчивы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то, связанное с вашей работой, шокирует вас или застает врасплох сегодня. Что бы ни случилось, потратьте время на осмысление. Не реагируйте слишком остро. Не бросайте свою дневную работу. Обратите внимание, что это день для вашего питомца, поэтому будьте бдительны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны принять во внимание, что это день для их детей, подверженный несчастным случаям. Определенно. Между тем социальные планы внезапно изменятся. Некоторых из вас может ошеломить новый флирт.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш домашний распорядок дня изменится, потому что произойдет что-то неожиданное. Одеваться. Мелкая бытовая техника может сломаться или кто-то может появиться у вашей двери. Будьте терпеливы с членами семьи, чтобы избежать споров, потому что сегодня люди бунтуют и независимы!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это определенно опасный день для вас, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Держите глаза открытыми. Притормозите и расслабьтесь. Независимо от того, что вы делаете, будьте бдительны — за рулем, ходьбой, ездой на велосипеде или бегом трусцой. Вероятны неожиданные новости.

Если ваш день рождения сегодня

Артист Николай Фоменко (1962), певец Филипп Киркоров (1967), певец Андрей Губин (1974) и актриса Кирстен Данст (1982) празднуют с вами день рождения. Вы сердечны и выразительны. Вы также прирожденный лидер, способный очаровать других своим умом, дружелюбным стилем и остроумием. Вы справитесь с собой в любой ситуации. Ожидайте впереди интересный год, в котором вы будете более активны, общительны и заинтересованы в поиске новых хобби и способов обучения. Вас ждет веселое, захватывающее время!