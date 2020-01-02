Ежедневный гороскоп. Пятница 3 января 2020

9, 10 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы видите общую картину вещей, относитесь ли вы к чему-то в вашей личной среде или к чему-то на мировой арене. Это может быть политика, религия или ваши отношения с боссами, родителями и VIP-персонами. Вы мудрее.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы путешествий будут захватывающими и амбициозными сегодня, потому что вы думаете масштабно! Точно так же у вас будет возможность изучить что-то новое и узнать что-то новое, что расширит ваше представление о реальности вокруг вас. Вы также можете увидеть новые аспекты мировых верований.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Несмотря на то, что вы быстро осознаете все, что вам нужно сегодня, когда дело доходит до решения финансовых вопросов, таких как вопросы наследования, совместного владения и страхования, — не игнорируйте детали, что будет легко сделать.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вам понравится общение с партнерами и близкими друзьями, потому что люди полны энтузиазма и оптимизма! На самом деле, кто-то хочет поделиться с вами своими большими идеями или своим видением будущего. Примите это как дополнение!

Лев (23 июля — 22 августа)

Групповая работа и любые виды собраний, связанные с вашей работой, сегодня будут успешными. Вам будет легко работать с людьми из разных стран и других культур. В частности, поездки на работу порадуют.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня легко пойти на вечеринки и повеселиться, особенно на спортивных мероприятиях или веселых мероприятиях с детьми, потому что это веселый день! Это также прекрасный день, чтобы быть в отпуске! Романтика будет процветать – но это может выглядеть лучше, чем есть. (Это всегда так.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это идеальный день для любой встречи в вашем доме, потому что вам понравится собираться. Семейные встречи будут позитивными. Вы могли бы обсудить, как сделать улучшения для вашего дома или для кого-то в семье?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы находитесь в позитивном настроении, поэтому вы открыты для всех предложений и готовы принять любые вызовы. Ваша умственная энергия также позволит вам убедить других увидеть ваш образ мышления. Наслаждайтесь короткими поездками, встречами с другими и возможностью узнать что-то новое.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас есть идеи по зарабатыванию денег, которые стоит рассмотреть. По общему признанию, они амбициозны и могут быть немного оптимистичными, но они все еще могут быть мудрыми и выполнимыми. Не давайте обещаний, которые вы не можете сдержать. Наслаждайтесь денежными дискуссиями с другими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы видите мир мудрыми глазами. Вот почему вы более интеллектуально терпимы к другим точкам зрения. Вот почему вы видите общую картину о возможных планах на будущее. Бизнес и коммерция приветствуются, потому что вы ментально уверены и проницательны. Одно предостережение: будьте осторожны с пропуском деталей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Иногда мы общаемся с нашей сочувствующей стороной. Сегодня вы общаетесь со своей мудрой стороной, поэтому вы широки, справедливы и способны видеть все стороны вопроса. Вы находитесь в правильном настроении, чтобы быть арбитром или миротворцем для тех, кто находится в конфликте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам будет легко собрать людей, которые готовы выслушать то, что вы хотите сказать, потому что вы говорите так, будто знаете, о чем говорите. И вы делаете это! Вы видите общую картину и видите лучшие способы для других работать честно и в сотрудничестве друг с другом.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Половцев снимался в кинолентах: «Елки 1914», «Улицы разбитых фонарей», разделяет ваш день рождения сегодня. По своей природе вы амбициозны и конкурентоспособны. Вы трудолюбивы и обладаете превосходной силой воли. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Почему бы не изучить медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть?