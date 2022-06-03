Ежедневный гороскоп: пятница 3 июня 2022

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 11:00 до 15:00. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией других людей. Вначале могут быть важны семейные разговоры и вы могли бы заняться ремонтом дома. Действительно, о чем-то могут возникнуть споры. По мере того, как день проходит, веселые варианты выбора будут соблазнять вас. Отличное свидание!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы на миссии, поэтому разговоры с другими важны. Поручения, задачи и встречи не дадут вам скучать. (Проверьте оповещение о Луне выше.) Однако позже в тот же день вы готовы к общению дома. Пригласите компанию, чтобы вкусно поесть и выпить!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Деньги и финансовые проблемы могут преобладать в вашем дне. Отправляясь за покупками, помните о предупреждении о Луне. Позже в тот же день вы захотите поговорить с другими. Возможно, вы захотите путешествовать, узнавать что-то новое и участвовать в группах.

Рак (21 июня — 22 июля)

Большую часть этого дня Луна находится в вашем знаке. Поначалу вас будут стимулировать разговоры с молодыми людьми, особенно с теми, кого вы давно не видели. В середине дня могут быть проблемы с борьбой за власть. Позже, ваши финансы выглядят хорошо! Шопинг понравится.

Лев (23 июля — 22 августа)

Изначально вы хотите быть сдержанным сегодня и работать в одиночку или за кулисами. Попытки внести улучшения или провести реформы могут встретить противодействие. Без проблем. Позже в тот же день Луна находится в вашем знаке, что означает, что вы держите все карты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете поговорить со старыми друзьями или молодыми людьми из другой культуры, чтобы узнать сегодняшние новости. Возможны разговоры о путешествиях. В середине дня может произойти спор с кем-то. К полудню расслабьтесь и успокойтесь. Наслаждайтесь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обсуждения с начальством, родителями и полицией сегодня должны пройти хорошо, особенно по завершении старых дел и решении прошлых проблем. По общему признанию, будет несколько проблем в середине дня. К полудню вы почувствуете себя гораздо лучше и готовым поделиться хорошими моментами с другими. Наслаждайтесь!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня могут состояться напряженные обсуждения с партнерами и близкими друзьями, особенно об публикациях, средствах массовой информации или возможных планах поездок. Некоторые из вас будут обеспокоены медицинскими или юридическими вопросами. Если это так, ожидайте некоторой оппозиции. Позже в тот же день, вы привлекательны и люди рады вас видеть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня могут состояться дискуссии о бюджетах, банковском деле, совместном имуществе, наследстве и вопросах страхования. Если это так, вы сможете завершить некоторые старые дела. Не беспокойтесь о борьбе за власть. В течение дня подумайте об отпуске и планах будущих поездок, которые обещают веселые времена впереди!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отпуск, социальные планы, спортивные мероприятия и дети могут стать предметом обсуждения сегодня. Это хорошее время, чтобы строить социальные планы, даже если вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, связанными с кем-то. Позже подарок или услуга от кого-то порадует вашу семью или родственников.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждения с младшими членами семьи сегодня будут продуктивными. Люди стремятся что-то сделать. Возможно, они решат и проблемы со здоровьем. (Будьте готовы к сопротивлению.) Позже в тот же день приятное времяпрепровождение с партнерами и друзьями станет для вас благословением!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это игривый веселый день, тем не менее, вопросы с детьми о поездках, путешествиях, обучении, поручениях и встречах будут занимать вас. Вы можете столкнуться с борьбой за власть. Позже в тот же день деньги, связанные с вашей работой выглядят многообещающе!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Алексей Серябряков (1964) и актриса Екатерина Скулкина (1976) разделяют сегодня свой день рождения. Вы умны и быстро учитесь. Вы также талантливы и уверены в себе. Поскольку вы знаете, как сделать других счастливыми, этот год будет успешным, потому что вы захотите сосредоточиться на служении другим. Это означает, что вы должны заботиться о себе и делать все возможное, чтобы омолодить себя.