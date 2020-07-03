Ежедневный гороскоп. Пятница 3 июля 2020

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

После 5:30 утра избегайте покупок или принятия важных решений до 22:00. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы хотите приключений и смены обстановки сегодня. Тем не менее, сегодня лунная тревога. Общайтесь с интересными людьми и исследуйте новые места. Но не покупайте ничего, кроме еды и газа. Отложите важные решения до завтра.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Луна все еще находится в одном из ваших домов денег сегодня, однако, сегодня Лунная тревога весь день. Это означает, что даже если вы хотите обсудить вопросы страхования, наследства и общего имущества, просто сделайте свою домашнюю работу и заполните свой банк данных. Не принимайте решений.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Лунная тревога сегодня происходит напротив вашего знака, это означает, что беседы с партнерами и близкими друзьями будут случайными и могут быть немного глупыми. Одно можно сказать наверняка: не соглашайтесь ни на что важное и не предлагайте ничего.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодняшняя Лунная тревога будет разрушать вашу эффективность на работе сегодня. Ожидайте нехватки и задержки. С другой стороны, во время оповещения о Луне, потому что ваше мышление часто нестандартно, у вас могут быть какие-то умные идеи? Запишите их и посмотрите на них завтра. Они могут быть великолепны!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшняя Лунная тревога – это благословение! Это отличный день для общения с другими людьми, особенно с детьми или романтическими партнерами. Это также отличный день для изучения искусства и любой деятельности, где вы можете выразить свое художественное, творческое самосовершенствование. Наслаждайтесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день, чтобы поиграть и остаться дома. Вы будете чувствовать себя в безопасности среди знакомого окружения, потому что вы хотите отдохнуть или отдохнуть с семьей. Это плохой день для покупки чего-либо, кроме еды и газа. Не соглашайтесь ни на что важное. Ничего не предлагайте.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня слабый день, потому что вы знаете, что хотите поговорить с другими. Вы также хотите узнать что-то новое, и вы даже можете отправиться в короткое путешествие. Тем не менее, весь день – Лунная тревога! Не делайте покупки, кроме еды.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня в вашем главном Денежном доме происходит оповещение о Луне. Вы будете хотеть принимать денежные решения. Вы хотите сделать финансовые переговоры. Вы хотите потратить деньги. Не делайте этого. Ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Это короткий день, потому что Луна в вашем знаке и эта Лунная тревога весь день. Это означает, что ваши чувства по всей карте. Вы возбудимы и внушаемы. Вы можете чувствовать эйфорию и депрессию до полудня. Это просто временная вещь сегодня. Расслабьтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы хотите уединения. Постарайтесь уделить немного времени спокойствию только для вас, даже если это полчаса. Попробуйте работать в одиночку или за кадром. Помните, что сегодня есть оповещение о Луне (см. Выше), что означает избегать покупок и важных решений. (За исключением еды.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день, чтобы пообщаться с друзьями, что замечательно, потому что дружба очень важна для вас. Расслабьтесь и опустите волосы. Тем не менее, не принимайте никаких обязательств. Ничего не предлагайте. Держите вещи легкими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня оповещение о Луне весь день и оно происходит в верхней части таблицы, что означает, что ваши отношения с авторитетными фигурами могут сбивать с толку. Ни в коем случае не соглашайтесь ни на что важное, разговаривая с боссами, учителями, родителями или полицией. Задержитесь до завтра.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и ведущий Родион Газманов разделяет ваш день рождения сегодня. Вы общительны, радостны и верны близким. Вы заинтересованы в понимании и изучении других культур. Это захватывающий год перемен и новых возможностей! Вы столкнетесь с приключениями и стимулирующими ситуациями. Если возможно (возможно, нет), изучите возможности путешествовать и расширить свой мир с помощью обучения. Добро пожаловать к изменениям! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.