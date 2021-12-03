Ежедневный гороскоп: пятница 3 декабря 2021

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

После 7:30 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день, чтобы планировать поездку или дальнейшее образование и обучение. Как вы можете улучшить свой мир с помощью дальнейшего образования или путешествий — что-то, что расширит ваши знания и опыт мира. Овен — первооткрыватель зодиака!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Пришло время сажать семена или принимать решения о том, как уменьшить свой долг и улучшить отношения с другими людьми в отношении совместной собственности, совместного владения и совместной ответственности. Что вы можете сделать, чтобы улучшить эти области?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Новолуние происходит напротив вашего знака. (Только раз в год.) Это мощное время для вас, потому что это ваш шанс подумать о том, как вы можете улучшить свои самые близкие отношения — партнеров, супругов и близких друзей.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня и завтра — идеальное время, чтобы подумать о том, чтобы стать лучше организованным. Что вы можете сделать, чтобы работать эффективнее и продуктивнее? Это относится ко всем аспектам вашей жизни. Кроме того, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье?

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы креативный знак, поэтому Лев «правит» миром театра и развлечений. Сегодня и завтра новолуние (на самом деле, солнечное затмение) — лучшее время в течение года, чтобы подумать о том, как использовать свои творческие таланты — или нет. Цените свою творческую энергию. Это подарок.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это лучшее двухдневное окно за весь год, чтобы спросить себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить место, где вы живете, а также, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои отношения с членами семьи. Есть идеи? Когда эти области работают — вы тоже.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Все начинается с мысли. Из мысли рождается слово. Из слова проистекает дело. Поступок постепенно становится привычкой и привычка со временем превращается в характер. Сегодняшнее солнечное затмение — идеальное время, чтобы понаблюдать за своими мыслями, потому что ваш разум создает ваш мир.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Во время этого солнечного затмения (поздно сегодня вечером и рано завтра в зависимости от вашего часового пояса) подумайте о том, как вы можете лучше распоряжаться своими деньгами, а также как лучше позаботиться о своем имуществе. Шаг номер один — работа с тем, что у вас есть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вечером и завтра рано (в зависимости от вашего часового пояса) в вашем знаке будет только новолуние в течение всего года. (На самом деле это солнечное затмение.) Это идеальное время, чтобы реалистично взглянуть в зеркало и спросить себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить впечатление, которое вы производите на свой мир.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хороший день, чтобы купить себе предметы гардероба, потому что вы будете довольны. А пока подумайте о своем внутреннем мире, своих духовных ценностях и о том, чем вы действительно руководствуетесь в повседневной жизни. Что для вас важно?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Проходящее сейчас Новолуние — единственное новолуние в году, которое влияет на вашу дружбу. Ваши друзья — это ваше отражение. Вы общаетесь с хорошими людьми? Помните, что те, с кем вы общаетесь, повлияют на ваш разум, а ваш разум принимает решения. Друзья имеют значение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня или завтра рано утром солнечное затмение наверху вашей карты, а это значит, что это идеальное время, чтобы подумать о своем жизненном направлении в целом. Если вы хотите изменить свое направление — сейчас самое время начать сажать семена.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Джулианна Мур (1960) и фигуристка Катарина Витт (1965) сегодня празднуют с вами день рождения. Вы независимы и волевы. Людей привлекает ваша уверенность и энтузиазм по поводу жизни. Вы не случайный человек, ваши твердые убеждения и вы очень лояльны по отношению к другим или делу. Это более спокойный год для вас, потому что вы ищете смысл своих самых близких отношений. Принимайте помощь от других, доверяйте своей интуиции.