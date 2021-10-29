Ежедневный гороскоп: пятница 29 октября 2021

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Родители должны проявлять бдительность, потому что это день, в котором ваши дети могут легко попасть в аварию. Будьте бдительны. Может быть, социальные планы изменятся? Может прийти неожиданное приглашение или мероприятие может быть отменено. Однако в целом это позитивный, оптимистичный день. Наслаждайтесь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш домашний распорядок может быть прерван сегодня. Будьте терпеливы с членами семьи, чтобы избежать споров. (Кому это нужно? Не вам.) Семейные обсуждения, идеи и возможные предложения по поводу ремонта дома могут материализоваться. Позже авторитетные лица поддержат ваши идеи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это день, в котором легко могут произойти несчастные случаи. Стежок, сделанный вовремя, стоит девяти! Обсуждения с молодыми людьми, детьми и романтическими партнерами будут динамичными и стимулирующими. В конце дня вас вдохновляют возвышенные идеи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Защитите свое имущество от опасности, потери или повреждения, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы сегодня. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Семейные обсуждения могут иметь финансовые последствия. Держите карманы открытыми, потому что кто-то может быть к вам щедрым. Да!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя бунтарем, поэтому можете изменить планы в начале дня. Обсуждение с кем-нибудь помоложе, возможно, с соседом или родственником может быть полезным. В течение дня другие будут поддерживать вас, партнеров, близких друзей и даже представителей широкой общественности. Вы в ударе!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Хотя это динамичное и напряженное время для вас, сегодня вы будете рады простоям и насладитесь личными моментами только для вас. Тем не менее, сегодня рано утром что-то может помешать. Это может вызвать дискуссии о деньгах и имуществе. Днем работа идет гладко.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Друг может удивить вас рано утром. Это может вызвать дискуссии и встречи с другими, особенно с групповыми занятиями или вашими целями. Фактически, с течением дня вы можете заниматься чем-то с детьми, заниматься спортом или особым событием.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Кто-то или что-то может застать вас врасплох рано утром. Несомненно, это приведет к оживленным дискуссиям с другими и возможно, к некоторым негласным исследованиям. Днем вас порадуют семейные мероприятия и развлечения дома. Заполните холодильник!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Планы поездки могут измениться рано утром. В средствах массовой информации может произойти что-то необычное. Общение с более молодыми друзьями наполнит ваш день новыми идеями и возможными планами путешествий. Произойдет что-то, что расширит ваш кругозор и познакомит вас с новыми лицами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дважды проверьте банковские реквизиты и все, что связано с общим имуществом, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Если да, вы обсудите это с начальством, родителями и VIP-персонами. Тем не менее, это позитивный день для вас с финансовой точки зрения. Добрый день, чтобы разобраться с банками или попросить ссуду.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Кто-то может бросить вам мяч рано утром. Это может вызвать дискуссии о планах поездок или о чем-то, связанном со СМИ, публикациями или получением дальнейшего образования. Позвольте другим помочь вам сегодня, потому что они будут рады этому.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш рабочий день может быть прерван сегодня утром или возможно, что-то связаное с домашним животным или вашим здоровьем удивит вас. Обсуждения с другими предложат вам практическую поддержку, что вероятно, хорошо. Позже днем ​​вам пойдут на пользу дискуссии с зарубежными странами или представителями других культур.

Если ваш день рождения сегодня

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина (1963) и актриса Екатерина Шпица (1985) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы наблюдательный человек с сильным воображением. Вы также проявляете заботу и щедрость по отношению к другим. Это год, когда ваши достижения будут сиять. Вы можете получить повышение, награду, похвалу или рекомендацию. Награды за ваши прошлые усилия приносят плоды! Вы всегда делаете свою долю работы и даже больше.