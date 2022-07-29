Ежедневный гороскоп: пятница 29 июля 2022

Оповещение о Луне

1, 2 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня до 21:15 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вот еще один день, когда родители должны быть бдительны со своими детьми, чтобы избежать несчастных случаев. Между тем, социальные планы могут измениться в последнюю минуту. (Сюда относятся и спортивные мероприятия.) Это также непредсказуемое и трудное время для романтики.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В очередной раз дома происходят непредсказуемые события. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти мелкие поломки. В дверях может появиться неожиданная компания. Семейные ссоры могут нарушить вашу рутину. Может быть что угодно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны, потому что это день, который может привести к несчастным случаям, как физически, так и словесно. Поэтому думайте, прежде чем говорить, или действовать, или делать что-либо. С другой стороны, у вас могут появиться спонтанные гениальные идеи! Ожидайте встретить новые лица и увидеть новые места.

Рак (21 июня — 22 июля)

Следите за своими деньгами и имуществом, потому что эта неделя была сложной! Внезапные изменения доходов или что-то неожиданное, влияющее на то, чем вы владеете, — это лишь некоторые примеры того, что может произойти. Держите глаза открытыми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Эта неделя полна сюрпризов — без вопросов! Суть в том, что вы должны оставаться на ногах. Отдохните, чтобы иметь возможность справиться с неожиданностями. На самом деле, дайте себе пространство для маневра, чтобы вы могли маневрировать и быть готовым к изменению планов. Будьте терпеливы с другими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете быть в частном порядке расстроены чьим-то мнением или чем-то, что происходит в новостях или в социальных сетях. Все, что вас беспокоит, также может быть связано с законом или медицинской ситуацией. В любом случае, работайте с тем, что вы можете изменить, примите то, что вы не можете изменить. Это так просто.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Используйте свою дипломатию Весов сегодня, если у вас возникнут разногласия с другом или членом группы, что весьма вероятно. Эта неделя была временем испытаний для общения с другими! Однако вы не одиноки. Другим тоже пришлось столкнуться с этим. Демонстрируйте грацию под давлением.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы снова можете столкнуться с разногласиями с родителями, начальством, учителями, полицией или партнерами и близкими друзьями. (Вы как будто не можете победить!) В общем, если подливать масла в огонь этих споров, то только хуже становится. Не говорите ничего, о чем потом пожалеете. Оставайтесь холодным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это трогательный день. Могут возникнуть споры, связанные с работой, особенно о планах поездок или делах с зарубежными странами. Проблемы в новостях или в социальных сетях также могут вызвать волнения. К счастью, романтика сладкая и ласковая. Финансовые договоренности также выглядят надежными. (Будьте благодарны за это.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня непредсказуемый день для светских мероприятий, детских мероприятий, романтики, финансовых спекуляций, спорта и всего, что связано с общим имуществом или вопросами страхования. Поэтому действуйте осторожно! Подумайте, прежде чем действовать и держите ухо востро. Итог: вы не хотите ни о чем сожалеть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дома так много всего происходит с членами семьи, партнерами и близкими друзьями, что трудно не отставать. Ваш единственный выбор — держать голову опущенной, а порох сухим. Не расстраивайтесь. Помните — Ковчег был построен любителем, а Титаник — профессионалами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Неожиданные проблемы могут повлиять на ваше здоровье, домашнее животное или вашу работу сегодня. Это был тенор этой недели! Ваш единственный выход — плыть по течению и извлечь максимум из того, что происходит. Вы можете это сделать.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Игорь Крутой (1954) и актер Сергей Горобченко (1972) отмечают свой день рождения сегодня. Вы нежный Лев, практичный и творческий человек. Вы также защищаете и заботитесь о других. Когда вы ведете других, вы делаете это тонко и мягко. В этом году важно служить другим, а это значит, что вы должны позаботиться о себе. Запишитесь в группу. Сделайте макияж. Важно оставаться заземленным и уравновешенным.