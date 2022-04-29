Ежедневный гороскоп. Пятница, 29 апреля 2022

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 17:30 до 20:30. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня утром вы в практичном настроении и полны здравого смысла. Вы можете поговорить с кем-то старше или более опытным, у кого есть хороший совет для вас. (Возможно, вы мудрый человек, дающий совет кому-то другому.) Этот день может быть для вас продуктивным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для проведения исследований, потому что у вас есть терпение и настойчивость, чтобы найти то, что вы ищете. Вы уделите внимание деталям и не оставите камня на камне. С таким отношением вы получите большое удовлетворение от своих достижений.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обсуждение с подругой или членом группы может сегодня дать какой-то практический совет или важные знания. Ведь не нужно изобретать велосипед. Прислушайтесь к тому, что кто-то должен сказать, потому что это пойдет вам на пользу. Это может повлиять на ваши будущие цели.

Рак (21 июня — 22 июля)

Любопытно, но детали вашей личной жизни могут стать общедоступными или, по крайней мере, доступными для некоторых людей сегодня. Это может быть связано с вашими отношениями с родителями или вашими отношениями с начальником или кем-то, кто обладает властью. Если вы будете говорить громче, вас услышат.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас есть сильное желание «уйти от всего этого». Вам нужно свободное время за хорошее поведение. Если вы не можете куда-то поехать, то хотя бы съездите туда, где никогда раньше не были. Сегодня вам понравится серьезно обсуждать философию, религию и политику.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы добьетесь больших успехов, если займетесь бумажной работой или бюрократическими деталями, связанными с налогами, долгами, страховыми вопросами, наследством или общей собственностью. Причина, по которой вы много сделаете, заключается в том, что вы сосредоточены и настроены практично.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня в ваших интересах сотрудничать и ладить с другими, потому что большую часть этого дня Луна находится напротив вашего знака. Это означает, что вы должны идти более чем на полпути, когда имеете дело с другими. Между тем, кто-то может дать вам совет о детях, домашних животных, спорте или планах на отпуск.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваш подход к работе (или здоровью) будет простым и практичным. На самом деле вы предпочтете компанию серьезных людей, потому что искренне заботитесь о своих обязанностях и обязательствах перед другими. О, да; ты доставишь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дети могут быть повышенной ответственностью сегодня, если это так, вы отнесетесь к этому серьезно и сделаете все необходимое. Между тем, это может быть продуктивный день для художников и тех из вас, кто интересуется творческими проектами, потому что вы готовы выполнять тяжелую работу, которая всегда является частью работы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете несколько сдержанны, особенно в общении с родственницами. Ты не в настроении для легкомыслия. Вместо этого вы будете рады остаться сегодня наедине со своими мыслями и чувствами. Тем не менее, будьте открыты для совета кого-то более опытного.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для серьезных дискуссий с другими, потому что вы хотите решать приземленные проблемы, основанные на здравом смысле. Кто-нибудь постарше может тебе помочь. Или они могут направить вас в правильном направлении? Вы будете тщательны во всем, что делаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Когда дело дойдет сегодня до финансовых вопросов или покупок, вы будете бережливы. «Копейка рубль бережет.» (Если вы будете откладывать понемногу каждый день, в конце года вы будете удивлены тем, как мало у вас есть.) Тем не менее, уважайте свои деньги сегодня.

Если твой день рождения сегодня

Актрисы Лариса Удовиченко (1955), Мишель Пфайффер (1958), Ума Турман (1970) и актер, комик Джерри Сайнфелд (1954) разделяют сегодня свой день рождения. Вы изобретательны и изобретательны. Несмотря на то, что во многих отношениях вы традиционны, вы также нетрадиционны в слегка бунтарском смысле. У вас остроумный взгляд на жизнь. Это будет социальный, веселый год для вас. Ваш творческий потенциал и интерес к жизни будут сильны! Наслаждайтесь возросшей популярностью!