Ежедневный гороскоп: пятница 28 января 2022

Оповещение о Луне

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 13:45. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны при разговоре с родителями, боссами и полицией, потому что эта встреча может быть неприятной. Люди склонны быть настойчивыми, даже зацикленными на своей точке зрения. Между тем, Меркурий ретрограден и сегодня после 13:45 поступило предупреждение о Луне.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте политики, религии и национальных проблем сегодня, потому что вы ничего не добьетесь. У вас могут быть горячие взгляды на что-то или вы можете столкнуться с кем-то еще с твердыми взглядами. Тем не менее, это не день для этого обсуждения. Избегайте важных решений сегодня после 13:45.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вас могут беспокоить или волновать вопросы, связанные с общей собственностью, налогами, долгами или вопросами страхования. Это могут быть вопросы из прошлого, которые не завершены. Тем не менее, сегодня трудно добиться прогресса. Отложите дела на другой день. Сегодня слишком много статики.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте благоразумны, разговаривая сегодня с партнерами и близкими друзьями, потому что легко зайти в тупик. Вы можете настаивать на чем-то или кто-то другой может быть таким же решительным. (Особенно в отношении бывших партнеров.) Большая часть сегодняшнего дня — это оповещение о Луне. Не действуйте.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас есть твердые идеи о том, как навести порядок на работе сегодня. Вы хотите избавиться от того, что больше не нужно. (Долой старое! Берем новое!) У вас могут быть похожие идеи, связанные с вашим здоровьем или домашним животным. Не принуждайте других соглашаться с вами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не будьте слишком настойчивы, когда имеете дело со своими детьми сегодня, потому что это легко сделать. Расслабьтесь. Точно так же проблемы со старыми увлечениями или нынешними романтическими партнерами могут быть слишком серьезными. Это плохой день для важных дискуссий. Сегодня лучше обойти все дела.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не пытайтесь добиться своего сегодня в семейных дискуссиях (что может привести к искушению). Возможно, вы встретите члена семьи, который нападает на вас? В любом случае, немного сбавьте обороты. Помните: вы миротворец. Взгляните на вещи шире.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня люди думают, что знают, о чем говорят, включая вас. И возможно они хотят что-то сделать? Однако они не могут. Поэтому подумайте дважды, прежде чем пытаться убедить кого-то согласиться с вами. Дистанцируйтесь от этих проблем, чтобы иметь больше перспективы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете быть одержимы финансовыми вопросами. Или может быть, вы одержимы покупкой чего-то? Если вы принимаете важные финансовые решения или совершаете покупки, не делайте этого сегодня после 13:45. Экономьте свои деньги и свое время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ретроградный Меркурий выровнен с Плутоном в вашем знаке. В дополнение к которому большую часть этого дня действует оповещение о Луне. Это означает, что это плохой день для принятия решений или покупок, особенно в отношении будущего. Поставьте все на паузу. Просто ступайте по воде.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это определенно скверный день, поэтому вы можете чувствовать себя плывущим по течению. У вас могут быть сильные чувства по поводу того, чего вы хотите достичь и все же вы заблокированы или сбились с пути. Будьте благоразумны и избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 13:45.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не пытайтесь сегодня убедить друга, особенно молодого человека, согласиться с вашими идеями, иначе у вас возникнет соблазн это сделать. Кроме того, не позволяйте кому-либо запугивать вас, заставляя соглашаться с ним. Все расплывчато и неуверенно после 13:45 сегодня. Посидите с этим.

Если ваш день рождения сегодня

Экс-президент Франции Николя Саркози (1955), актриса Ольга Кабо (1968) и актер Александр Пашутин (1943) отмечают свой день рождения сегодня. Вы идеалист, который временами может быть перфекционистом. Вы терпеливы, даже стратегически, потому что вам нравится контролировать вещи вокруг вас. У вас отличное чутье и интуиция. Хорошие новости! В этом году вы получите славу, награды, продвижение по службе и признание за свои усилия. Поздравляем!