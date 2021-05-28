Ежедневный гороскоп: Пятница 28 мая 2021

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы будете наслаждаться красотой своего повседневного окружения, а также компанией соседей, братьев, сестер и родственников. Вы чувствуете, что кто-то заботится о вас, поэтому вы хотите сказать им, что они важны и для вас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Как финансовый волшебник Зодиака, извлеките максимальную выгоду из своих идей по зарабатыванию денег сегодня! Вы привлечете к себе деньги и благоприятное финансовое положение, особенно что-то из прошлого, возможно, то, что раньше не удавалось.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Солнце в вашем знаке и ваш управитель Меркурий выровнены с прекрасной Венерой. Это стимулирует ваш интерес к искусству, музыке и поэзии и заставляет вас стремиться поделиться с кем-нибудь своей оценкой красоты.

Рак (21 июня — 22 июля)

Уединение в красивой обстановке станет для вас успокаивающим отдыхом сегодня. Вы почувствуете себя наполненным физической красотой или красивыми идеями. Вы также можете подумать о том, что вы втайне влюблены в кого-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете быстро увидеть общую картину и поделиться своими идеями с друзьями или группами. Возможно вы увидите лучший способ общаться с другими, особенно если это цель вашей группы. Вам также понравится сегодня общаться с молодыми людьми, особенно если они связаны с искусством.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговор с начальником, родителем или сотрудником полиции сегодня будет дружеским и теплым. Будет очевидно, что вы находитесь на одной странице и имеете те же проблемы. Кто-то может спросить вашего совета о том, как сделать что-то лучше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку сегодня ваше понимание красоты возросло, вы будете наслаждаться галереями, музеями или смотреть произведения искусства в Интернете. Некоторые из вас также будут заниматься научными исследованиями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения того, как чем-то поделиться, будут вам сегодня полезны. Это хорошее время, чтобы изучить вопросы, связанные с совместной собственностью, налогами, долгами и страхованием. Между тем романтика будет страстной и ласковой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете удивиться тому, насколько вы красноречивы, когда сегодня разговариваете с кем-то близким вам — партнером, супругом или близким другом. Вам будет легко сказать им, как сильно вы заботитесь о них и насколько вы счастливы, что они в вашей жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете продуктивны на своей работе. Даже ваше здоровье станет лучше, потому что у вас будет лучшее чувство баланса во всем, что вы делаете, не только физически, но и интеллектуально. Вы увидите, что нужно делать, а чего следует избегать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это замечательный день для вас, особенно если вы занимаетесь искусством, потому что находитесь в контакте со своей творческой музой. Однако вам также понравится учить детей или делиться с ними игровыми занятиями. Спорт понравится. Вы будете нежны с друзьями и любовниками.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы сделать то место, где вы живете сегодня, более привлекательным, потому что это вам будет приятно. Однако вам также будет приятно быть теплым и нежным с членами семьи и дать им понять, насколько вы заботитесь. Они восхищаются этим. Каждый хочет знать, что его любят.

Если ваш день рождения сегодня

Гимнаст Алексей Немов (1976), фигуристка Екатерина Гордеева (1971) и певица Кайли Миноуг (1968) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы дружелюбны, напористы и многие из вас очень стильны. Вы умеете произвести впечатление. Вы хорошо осведомлены, разносторонне развиты и талантливы, что позволяет вам успешно идти разными путями. В этом году пришло время создавать союзы с другими людьми, потому что эти связи помогут вам в достижении ваших целей. Пусть вашей темой станет совместная работа и сотрудничество с другими людьми.