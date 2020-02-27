Ежедневный гороскоп. Пятница 28 февраля 2020

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Что-то неожиданное может вызвать у вас большую реакцию сегодня. (Вы определенно испытываете сильные чувства к чему-то.) В результате вы можете чувствовать себя одержимым! Или, возможно, что бы ни случилось, вы не уверены в финансах или чем-то, чем владеете?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшний день полон сюрпризов и внезапных импульсов. Друг может сказать или сделать что-то, что действительно резонирует с вами или заставляет вас реагировать. (Это может быть связано с тайной любовью.) Вы не любите сюрпризов. Вам нравится предсказуемый результат.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Кто-то старше или возможно, родитель или начальник может сделать что-то, что застает вас врасплох сегодня. В свою очередь, вам, возможно, придется поговорить с другом или, может быть, этот друг тоже является частью сюрприза? Что бы ни случилось, у вас будет реакция! О, да! (Оставайтесь спокойными.)

Рак (21 июня-22 июля)

Необычные новости в СМИ могут вас удивить. Или ваше удивление может быть связано с изменениями в планах поездок или с публикациями, средствами массовой информации или учебой? В любом случае, вы будете выражать свои чувства кому-то во власти.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы столкнетесь с некоторыми сюрпризами, возможно, с родителями или авторитетными фигурами. Это может даже касаться налогов, долгов, наследства или долевой собственности? Это может привести к роману с кем-то другим или возможно, к приятной поездке куда-нибудь?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Внезапный шанс путешествовать может упасть к вам на колени сегодня. Что-то случится. Возможно, друг или партнер вас удивит. Результатом может стать страстный роман, потому что сегодня у вас наверняка будут сильные чувства по поводу чего-то или кого-то!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши отношения с близкими вам людьми сегодня напряженные и страстные. Но они также теплые. (На самом деле, они одержимы!) Чувства могут быть вызваны чем-то неожиданным, что происходит на работе. Надеюсь, не случайно. Это необычный день.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете ожидать несколько сюрпризов от близкого вам человека сегодня. Это может относиться к вашим детям. (На самом деле, будьте бдительны, потому что этот день подвержен несчастным случаям для ваших детей.) Возможно, у вас будет смысловой обмен с кем-то на работе, возможно, коллегой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы испытываете сильные чувства к любимому человеку сегодня. Этот человек может быть романтической любовью или, возможно, одним из ваших детей? Что-то неожиданное и удивительное дома (или, возможно, на работе) вызовет у вас реакцию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы заряжены Марсом в вашем знаке. Будьте осторожны сегодня, потому что это предрасположенный к несчастным случаям день для вас. Произойдет что-то неожиданное. В результате у вас может быть сильный обмен мнениями с членом семьи или кем-то дома. Держите контроль над ситуацией.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Идея зарабатывания денег или что-то неожиданное, влияющее на ваш доход или активы, может застать вас врасплох сегодня. В результате вы захотите поговорить с кем-то, возможно, с родным или близким. Это может что-то расстроить дома. Сегодняшний день полон сюрпризов и непредсказуемых событий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы хотите купить что-нибудь сегодня. Вы действительно этого хотите. Или, может быть, это идея, приносящая доход? Тем не менее, будьте внимательны и осознанны, потому что для вас это непредсказуемый день. Вы можете быть поспешным и взволнованным и вся эта дикая энергия в некотором роде сбивает вас с толку. Будьте начеку.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Николай Наумов, сыгравший самого себя в сериале «Реальные пацаны» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы чувствительны к чувствам окружающих и очень отзывчивы. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Почему бы не изучить медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть? Исследуйте что-то новое.