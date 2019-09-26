Ежедневный гороскоп. Пятница 27 сентября 2019

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

Сегодня, после 4:00 у нас есть «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня разговоры с другими, особенно с партнерами и близкими друзьями, являются прямыми и точными. Да, вы скажете, что имеете ввиду, и говорите то, что говорите! Будьте осторожны, когда имеете дело с авторитетными фигурами, потому что это может быть не так хорошо.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вам будет ясно, когда вы будете говорить с коллегами и сотрудниками об улучшениях, которые вы хотите внести в работу сегодня. Хотя у вас есть четкое представление о том, что вы хотите сделать, другие могут не согласиться.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете столкнуться с противодействием, когда имеете дело со своими детьми сегодня, потому что они имеют твердое мнение о том, что они хотят. Точно так же, сегодня отношения между романтическими партнерами будут интенсивными. Все кажется черно-белым без пространства для маневра.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы заинтересованы в улучшении жилищных условий и ремонте помещений ванной комнаты, а также во всем, что касается сантехники, прачечных, мусора и утилизации. Ваша цель – убрать вещи и заставить их работать лучше. Это отличная идея, но избегайте семейных споров в достижении ваших желаний.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас есть разум-сыщик, поэтому вы быстро видите подтекст чего-либо. Например, вы узнаете, кто вам врет. Тем не менее, ваши рентгеновские способности могут помочь вам, если вы занимаетесь продажами, маркетингом, обучением, актерским мастерством или письмом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если вы делаете покупки сегодня или обдумываете финансовую сделку, вам нужен ваш путь. Вы видите вещи в черно-белых тонах сегодня. Либо вы это делаете, либо нет. Может быть, вы столкнетесь с оппозицией? Возможно, вы могли бы быть более гибким?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы полны решимости идти своим путем. Это потому, что Меркурий в вашем знаке расходится с большим отцом Плутоном, что делает вас неумолимым и умственно сильным. Проблемы, которые вы видите сегодня, черно-белые с небольшим пространством для компромисса.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это потрясающий день для исследований, потому что вы сосредоточены, интенсивны и обладаете большой выносливостью. Вы не прекратите искать что-то, пока не найдете это. («Ага! Это было под холодильником! Кто бы мог подумать посмотреть там?»)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте разумны в обсуждениях с друзьями и группами сегодня, потому что у вас возникает соблазн оскорблять идеи других людей. Это не лучший способ получить сотрудничество. Лучше прислушиваться к мнению других, чтобы дать им чувство ответственности за то, что вы все хотите сделать (особенно вы, конечно).

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обсуждения с боссами, родителями, высокопоставленными лицами и полицией будут интенсивными сегодня. Там будет мало места для корректировок или попыток сотрудничества. Вместо этого проблемы будут черно-белыми. Сделали вы это или нет. Виновны или невиновны. Старайтесь быть непредвзятыми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Определенно держитесь подальше от спорных дискуссий о политике, религии и расовых проблемах, потому что сегодня они станут неприятными. Это потому, что сегодня люди самоуверенны. Каждый верит своим идеям и своим словам. «Я прав, а ты неправ». Предупрежден – значит вооружен.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это неподходящий день для обсуждения вопросов о наследовании, общем имуществе, страховых спорах или о том, как делить что-то. Люди будут укореняться в своей собственной точке зрения и будут сопротивляться, услышав точку зрения кого-либо еще.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Анна Ардова, известная зрителям по участию в сериале «Одна за всех», певица Ани Лорак и дрессировщик Аскольд Запашный сегодня разделяют ваш день рождения. Несмотря на упорство, вы в основном сбалансированы в своем подходе к жизни. В этом году вы закроете много вещей, которые начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.