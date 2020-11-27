Ежедневный гороскоп. Пятница 27 ноября 2020

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня к вам могут прийти неожиданные подарки, лакомства и услуги. Это окно возможностей будет кратким, поэтому вам придется действовать быстро. Также существуют возможности для интимных, страстных моментов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Партнер или близкий друг может удивить вас сегодня необычными предложениями. Например, они могут потребовать большей свободы в отношениях? Или, может быть, они хотят другого расположения? А может, у них просто неожиданные новости?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Деловой роман или флирт могут застать вас врасплох сегодня. Вполне возможно, что другие сюрпризы, связанные с работой или даже с домашним животным или вашим здоровьем, заставят вас задуматься сегодня вдвойне. Оставайтесь на ногах, чтобы быть готовым к неожиданностям.

Рак (21 июня — 22 июля)

Любовь с первого взгляда может иметь место для некоторых из вас сегодня. Вы также можете получить неожиданное приглашение на светское мероприятие. Между тем, родителям следует проявлять особую бдительность, потому что это может быть опасным для ваших детей днем. Все может случиться. Держите глаза открытыми и будьте бдительны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш домашний распорядок сегодня будет прерван, возможно приятно, а может и нет. Небольшие приборы могут выйти из строя или могут произойти незначительные поломки. Компания-сюрприз может зайти? (Заполните холодильник.) Вы можете развлечься? А может, у члена семьи будут необычные новости?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что-то в вашем распорядке дня может измениться сегодня, надеюсь, в приятной форме. Вы почти наверняка встретите новых людей, увидите новые места или услышите новости, которые вас удивят. Объездные пути, возможность узнать новую информацию и внезапная короткая поездка — все это часть сегодняшнего бессистемного плана.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими деньгами и вещами сегодня, потому что на них может повлиять что-то неожиданное. Вы можете что-то потерять, украсть или повредить. И наоборот, вы можете найти то, что потеряли или стать богаче? Это чушь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Внезапные и неожиданные события в ваших самых близких отношениях могут расстраивать сегодня или возможно, они волнуют и стимулируют? Могут начать развиваться новые отношения. Нерешенные трения с кем-то могут внезапно вернуться. Между тем у вас есть стремление к захватывающим и стимулирующим событиям. (Будьте осторожны, чего хотите.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это беспокойный день для вас! Часть вас ищет приключений и азарта, поэтому вы можете даже сделать что-то, чтобы спровоцировать их. Будьте осторожны, потому что это скользкий спуск и это может иметь неприятные последствия для вас. Могут иметь место тайные любовные связи. Секреты могут быть раскрыты!

Козерог (22 декабря — 19 января)

В последнее время вам приходилось разговаривать с молодыми людьми или возможно, с более молодыми людьми в группах и организациях. Сегодня с кем-то может начаться флирт или новый роман? Друг мог стать любовником. Вы можете встретить кого-то нового, необычного, творческого и артистичного. Вы любите таких персонажей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Действуйте осторожно сегодня, потому что начальники, родители, учителя и VIP-персоны могут покинуть вас. Кто-то, облеченный властью, может застать вас врасплох. (Да, в том числе и полиция.) Вы также можете завести роман с кем-то из авторитетов? Может быть что угодно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Внезапная возможность путешествовать может упасть вам сегодня на колени. Или может быть, у вас есть неожиданный шанс пройти курс обучения или изучить что-то новое? Между тем, для некоторых из вас может внезапно начаться роман с кем-то «другим» или может быть, это просто захватывающий флирт? Не скучный день.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и композитор Борис Гребенщиков (1953), телеведущая Екатерина Андреева (1961) и актер Владимир Машков (1963) празднуют сегодня день рождения. Вы — оригинальный мыслитель, любящий исследовать философские идеи. Вы креативны и можете мыслить нестандартно. Служение другим — важная тема для вас в этом году, особенно в вашей семье. Поэтому заботьтесь о себе, чтобы быть сильным ресурсом. Тем временем решите инвестировать в отношения, которые вам дороги. Общайтесь с хорошими людьми.