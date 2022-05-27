Ежедневный гороскоп. Пятница, 27 мая 2022 г.

Оповещение о Луне

Сегодня после 2:30 утра нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваши отношения с другими людьми сегодня интенсивны и страстны. Возможно, происходят сильные перемены, Возможно, произошел разрыв отношений. Или, наоборот, вы можете игнорировать происходящее, потому что считаете, что перемены к лучшему возможны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Действуйте осторожно, потому что сегодня вы можете стать жертвой собственных чувств. Дело в том, что сегодня все будут более страстными и напряженными; однако в вашем случае Луна в Тельце еще больше усилит ваши чувства! Расслабляться.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте терпеливы, разговаривая сегодня с другом или, возможно, даже с членом группы, к которой вы принадлежите, потому что будет тенденция пытаться контролировать ситуацию или, возможно, даже манипулировать кем-то. Будьте мудры и примите то, что происходит. Что есть, то есть.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это плохой день, чтобы обсуждать проблемы с родителями, боссами или полицией, потому что все станет неприятным. Причина этого в том, что люди интенсивны и хотят контролировать ситуацию. Естественно, когда дело доходит до человеческих отношений — не всегда можно контролировать людей. Не горячись.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте спорных тем, таких как политика, расовые проблемы и религия, сегодня, потому что это будет чувствительной кнопкой, которая взорвется в споры и споры. Поэтому будьте умнее и даже не ходите туда. Кому нужно больше беспокойства? Не вы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас могут быть сильные чувства по поводу общей собственности или получения справедливой доли чего-либо, возможно, наследства или чего-то, что будет разделено. Вполне вероятно, что вы будете вынуждены принять результат, каким бы он ни был. Если вы попытаетесь что-то изменить, вы встретите сопротивление.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Имейте в виду, что ваши отношения с самыми близкими вам людьми сегодня будут напряженными. У вас может возникнуть ощущение, что все поставлено на карту, и из-за этого вы хотите все контролировать. Однако вы не сможете контролировать ситуацию. Лучше наблюдать за тем, что происходит, и принимать то, что есть. — Только факты, мэм.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете увидеть способы улучшить свое здоровье сегодня. Вы также можете увидеть способы улучшить свою работу или любую задачу, которую вы выполняете. Возможно, вы увидите способы улучшить свое отношение к своему питомцу. Тем не менее, кто-то будет выступать против ваших новых идей. Будьте готовы к этому.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Романтические отношения сегодня будут страстными и бурными. Однако ревность или искушение манипулировать кем-то, чтобы получить желаемый ответ, будут сильными. Примечание: это только доставит вам неприятности. Принимайте вещи такими, какие они есть, вместо того, чтобы пытаться их изменить.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы полны решимости внести изменения дома или, возможно, в семье сегодня. Это понятно, потому что дом и семья являются сильными ценностями для вашего знака. Тем не менее, иногда вам нужно отойти в сторону и позволить событиям развиваться естественным образом. Будьте добры.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не пытайтесь сегодня убедить других поверить в то же, что и вы, или принять ваши взгляды, к чему у вас может возникнуть искушение. Лучшим подходом будет «жить и позволять жить другим». Некоторые люди услышат вас; некоторые люди не будут. Больше ничего не поделаешь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Проблемы, связанные с чем-то, что у вас есть, или, возможно, с деньгами и финансами, сегодня могут быть напряженными. У вас есть сильные чувства по поводу чего-то, и вы хотите по-своему. Однако кто-то другой может быть против вас. Это плохой день для конфликтов. Выбери дорогу и прими то, что происходит.

Если твой день рождения сегодня

Певец, автор песен, музыковед Брюс Коберн (1945) и актрисы Мария Шукшина (1967) и Лили-Роуз Депп (1999) отмечают сегодня свой день рождения. Ваша природа склонна к авантюризму и стимулированию, поэтому вы дружелюбны, любопытны и энергичны в жизни. Вы любите исследовать новые идеи и являетесь отличным коммуникатором. Этот год будет более спокойным для вас, в значительной степени потому, что вы будете больше сосредоточены на своих самых близких отношениях.