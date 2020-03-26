Ежедневный гороскоп. Пятница 27 марта 2020

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы эмоционально отождествляете себя с тем, что у вас есть. Поскольку вы сильно отождествляете себя со своими ценностями, вы будете защищать их, когда общаетесь с кем-то. Тем не менее, то, что даст вам ощущение тепла в животике, это окружение знакомых предметов, которые вы любите.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня, т.к. Луна в вашем знаке, вы чувствуете огромную потребность общаться с друзьями и любимыми. Тем не менее, вы также можете быть более требовательными, потому что вы хотите, чтобы их воспитывали и поддерживали. Хорошей новостью является то, что сегодня все идет своим чередом. Да!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы испытаете искушение уйти и сохранить себя, потому что вам нужно немного тишины и покоя. Отношения с женщинами могут быть немного сложными. Вам не захочется общаться с другими не потому, что вы антисоциальны, а потому, что вы предпочитаете свое собственное одиночество.

Рак (21 июня-22 июля)

Ваш контакт с друзьями важен для вас сегодня. Важнее, чем обычно. На самом деле, вы можете чувствовать себя защищающими или поддерживать кого-то и хотеть помочь им. Это также хороший день, чтобы изучить ваши цели и убедиться, что они являются выражением того, что вы хотите сделать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша деловая и профессиональная жизнь освещаются сегодня, потому что Луна находится на вершине вашей диаграммы. Это также помогает вам быть более чувствительным и чутким по отношению к другим, особенно если вы хотите помочь кому-то, кого вы знаете. Знайте, что другие замечают вас сегодня. Выглядит остро!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Немного встряхнитесь, потому что вам нужно сменить обстановку! По сути, вам нужно порвать с распорядком дня и заняться чем-то другим. Конечно, вы не можете путешествовать, но вы можете быть туристом в могущественной паутине. Даже умственные путешествия через учебу, книги и фильмы будут привлекательны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весь ваш сегодняшний опыт, включая ваши обсуждения с другими, будет гораздо более интенсивным, чем обычно. Одной из причин может быть то, что вы чувствуете собственничество в отношении собственности или чего-то, что принадлежит кому-то другому. Это также страстный день, если говорить романтично. О, да!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что происходит в течение двух дней каждый месяц. Когда это происходит, вы сильнее сосредотачиваетесь на самых личных отношениях — близких друзьях и партнерах. Это также означает, что конфликты с другими являются более эмоциональными!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам, возможно, придется ставить заботы, потребности и желания кого-то другого перед своими собственными. Будьте готовы помогать другим, потому что само по себе это может быть полезным и приятным. (Плюс, что посеешь, то и пожнешь.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день для вас, потому что Луна находится в вашем земном знаке, что означает, что она поддерживает вас. Свяжитесь с другими. Потратьте время, чтобы пообщаться в чате. Наслаждайтесь веселыми развлечениями с детьми. Флирты и романтика будут уютными и перспективными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это идеальный день для отдыха дома и среди знакомой обстановки. Разговор с родственницей может быть значительным. Найдите время, чтобы послушать, потому что это то, что людям действительно нужно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это быстрый, интересный день. Поделитесь своими идеями с другими, особенно потому, что вы хотите кого-то просветить. У вас есть что сказать и вы надеетесь, что кто-то услышит вас. Вы не будете тратить время на болтовню.

Если ваш день рождения сегодня

Эпатажный актер Никита Джигурда делит сегодня ваш день рождения. Вы привлекаете к себе вызовы. Вы трудолюбивы, чувствительны, бесстрашны и страстны. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Почему бы не изучить медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть? Исследуйте что-то новое.