Ежедневный гороскоп. Пятница 27 декабря 2019

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это еще один день, когда вы высокий, а именно потому что, в полдень в вашей карте пять планет. Получите максимум от этого, потому что вы хорошо выглядите в глазах других, а это значит, что сейчас самое подходящее время, чтобы сделать все возможное для продвижения своей повестки дня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы стремитесь путешествовать или делать что-нибудь, чтобы «уйти от всего этого». Потому что вам нужна стимуляция перемен, если вы не можете путешествовать, тогда будьте туристом на своем дворе. Или записаться на курс, чтобы вы могли узнать что-то новое?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш сильный акцент на общей собственности, налогах, долгах, наследствах и вопросах страхования продолжается. Если у вас возникнут споры о какой-либо из этих областей, вы будете выглядеть неплохо. Убедитесь, что вы делаете свою домашнюю работу.

Рак (21 июня-22 июля)

Луна все еще находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны быть терпимыми и приспосабливаться к другим. Почему бы вам не быть, потому что, когда вы приятны и спокойны, тогда другие будут реагировать на вас так же. В результате мир станет лучше.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хаос, растерянность и повышенная активность в тылу продолжается! Это может быть связано с посещением гостей, ремонтом, ремонтом дома или переездом. Сегодня вы хотите быть эффективными и сделать многое. Это также прекрасный день, чтобы пообщаться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы все еще находитесь в игровом режиме, что означает, что это отличный день, чтобы провести утренник или вечеринку с другими. Семейные разговоры будут значительными. Вы сильный коммуникатор прямо сейчас, что является хорошей новостью для тех, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, написанием и актерским мастерством.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Влияния для вашего знака сегодня смешанные. Возможно, вы захотите спрятаться дома и расслабиться. Вы могли бы хотеть выйти и болтать. Вы можете даже хотеть работать! В последнее время вы тратите много денег, а это значит, что вам нужно что-то генерировать, чтобы оплачивать счета!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы активны, энергичны и очень сильны в достижении того, что вы хотите прямо сейчас. На самом деле, вы можете быть настолько сильны, что запугиваете других. Пока Марс в вашем знаке, постарайтесь сделать несколько физических упражнений, чтобы выпустить остатки пара.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы стремитесь поговорить с другими сейчас, потому что Меркурий в вашем знаке и это заставляет вас стремиться общаться и делиться своими идеями. Это также ускорит ваши дни и это хорошо, потому что у вас на уме есть деньги. На самом деле, у вас могут быть отличные идеи для зарабатывания денег!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Какова ваша сверхдержава, потому что Солнце, Луна, Юпитер, Сатурн и Плутон все в Козероге? Будьте уверены. Идите за тем, что вы хотите, потому что вы, вероятно, получите это. Сроки это все. Сделайте дело, пока солнце светит!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для покупки предметов гардероба для себя. На самом деле, вы можете потусоваться с молодыми людьми прямо сейчас, и они могут повлиять на вас в увлекательной игровой форме. С Марсом в верхней части вашей диаграммы вы амбициозны в достижении своих целей. Почему бы не стремиться к новому взгляду?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день, чтобы пообщаться и насладиться компанией других, особенно женщин-компаньонов. Общаясь с другими, я предлагаю вам поделиться своими надеждами и мечтами на будущее, чтобы увидеть их отзывы. Может быть очень интересно.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Эммануил Виторган сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы остроумный, теплый, ласковый и страстный. Вы уверены в себе и имеете сильное желание достичь. Вы будете принимать все вызовы. Это год перемен, новых возможностей! Ожидайте приключений и стимулирующих ситуаций. Воспользуйтесь каждым шансом путешествовать и расширять свой мир, изучая новые вещи. Примите перемены! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.