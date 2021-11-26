Ежедневный гороскоп пятница 26 ноября 2021

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 11:00 до 21:30. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны сегодня, потому что большую часть этого дня стоит Лунная тревога. Хорошая новость — это творческий день для вас! Это прекрасный день, чтобы поболтать и пообщаться с другими, так что выходите и получайте удовольствие! Однако во время оповещения о Луне ограничьте свои траты едой и бензином. Не ходите по магазинам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день, чтобы развлекаться дома и наслаждаться теплыми семейными обсуждениями, особенно с родственницей. Вы также можете наслаждаться отдыхом дома перед телевизором с любимыми закусками, потому что большую часть этого дня стоит Лунное оповещение. (См. Выше.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы любопытный человек, который любит посплетничать. Сегодня отличный день, чтобы пообщаться с другими! Наслаждайтесь короткими поездками, встречами и поручениями, однако ограничьтесь покупками еды и бензином. Откладывайте важные решения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны: сегодня Луна находится в вашем Денежном Доме и это предупреждение о Луне. Поэтому будьте осторожны! Отложите важные финансовые переговоры. Когда дело доходит до траты денег, ограничьтесь покупками едой и бензином. Будьте в безопасности и защитите свои активы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это веселый день! Наслаждайтесь общением с другими и изучением искусства, общественных мероприятий и спортивных мероприятий. Вы также можете весело провести время с детьми. Однако обратите внимание, что сегодня Лунное оповещение, что означает ограничение расходов на еду и газ.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день, чтобы сидеть дома на корточках и наслаждаться семейными обсуждениями. Однако не соглашайтесь ни на что важное, потому что сегодня Лунная тревога. Поэтому расслабьтесь, хорошо проведите время сегодня. Общайтесь с другими людьми в сдержанной манере, но ограничьтесь покупками еды и бензином.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем Доме дружбы. Кроме того, это предупреждение о Луне. Держите мысли легкими. Избегайте важных решений. Тем не менее, вы будете наслаждаться теплым временем с друзьями и общением с группами. Не занимайтесь волонтерской деятельностью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Люди будут замечать вас больше, чем обычно, особенно начальники, родители, VIP-персоны и полиция. Потому что сегодня Лунная тревога, только лежите на берегу. Не принимайте важных решений. Не ходите по магазинам (кроме продуктов питания).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это захватывающий день для вас, потому что у вас есть возможность изучить новые идеи, поговорить с людьми из разных слоев общества и возможно, отправиться в путешествие. Все, что вам нравится делать. Следует помнить, что большую часть этого дня есть предупреждение о Луне, что означает ограничение расходов на еду и бензин.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте осторожны, потому что сегодня Луна находится в одном из ваших Денежных Домов, особенно в том, который связан с совместным доходом, долгами и налогами. Из-за предупреждения о Луне не принимайте важных решений по этим вопросам. Делая покупки, ограничьте траты едой и бензином.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам придется пойти больше на уступки, имея дело с другими сегодня, потому что Луна сегодня прямо напротив вашего знака. Это просто требует сотрудничества и терпимости. Помните об ограничениях оповещения о Луне. (См. Выше.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Из-за предупреждения о Луне сегодня вы можете быть немного разочарованы на работе, потому что нехватка и запутанные решения могут преследовать вас по стопам. Откладывайте важные решения. (Определенно.) Ограничьте трату денег едой и бензином. Тем не менее, это оптимистичный, веселый день. Наслаждайтесь!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Максим Аверин (1975), актер Антон Макарский (1975) и певица Тина Тернер (1939) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы искатель в жизни, который является идеалистом. У вас также есть здравый смысл и хорошее чувство юмора. Тема служения будет в вашей жизни в этом году, поэтому вы должны заботиться о себе, чтобы быть полезными другим, особенно семье. На самом деле это хороший год для личного преображения.