Ежедневный гороскоп. Пятница 26 марта 2021

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это чудесный день для вас, потому что Солнце и прекрасная Венера выстроились в Овне, заставляя вас чувствовать тепло и дружелюбие со всеми. Это также усиливает ваши творческие порывы и повышает вашу способность быть оригинальным и передовым.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Родители должны проявлять особую бдительность сегодня, потому что сегодня для ваших детей это день, в котором легко могут произойти несчастные случаи. (Всегда знайте, что они делают.) Тем временем вы будете наслаждаться тишиной и покоем. Вам понравится отдыхать в уединении среди красивых окрестностей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться с друзьями и группами. В частности, вам понравится компания артистичных, творческих людей. Неожиданный разговор с членом семьи или с кем-то из дома может вас удивить. Плывите по течению.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы производите такое невероятное впечатление на начальников, родителей, учителей и VIP-персон (даже на полицию), что все вас любят! На самом деле, некоторые из вас могут завязать флирт или роман с начальником или с кем-то, занимающим руководящую должность. Возможно, вы сможете использовать свое влияние, чтобы помочь третьей стороне, которая в этом нуждается?

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку сегодня ваше понимание красоты возросло, это идеальный день, чтобы насладиться музеями, художественными галереями и творческими работами других людей. Для многих из вас общественные места могут быть неприемлемыми, но возможно, вам понравятся эти места в Интернете? Романтика издалека расцветет.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это такой приятный день! Во-первых, Луна в вашем знаке танцует с Ураном, что заставляет вас чувствовать себя беспокойным и импульсивным. Однако похоже, что сегодня к вам придут подарки, лакомства и милости от окружающих. Если это произойдет — ваше окно возможностей будет коротким, так что скажите «да»!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с партнерами, супругами и близкими друзьями сегодня теплые и полезные. И Солнце, и Венера выстроены в линию напротив вашего знака, что согревает все ваши отношения с близкими вам людьми. Тем не менее сегодня вы можете почувствовать себя немного беспокойным. (Это временно.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы могли бы сделать что-нибудь, чтобы улучшить свое здоровье сегодня. Вы также можете быть уверены в своем здоровье, потому что чувствуете себя бодрым. Может произойти что-то приятное, связанное с домашним животным. Между тем, у тех из вас, кто работает, будут теплые отношения с коллегами — возможно, даже похвала.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это мощный день! Во-первых, у вас высокий уровень визуализации. Люди замечают вас. (На самом деле может произойти что-то необычное или удивительное.) Между тем, это прекрасный день для отпуска или любого другого развлечения. Спорт, романтические тусовки и развлечения с детьми порадуют.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Неожиданная возможность расширить свой мир или возможно, путешествовать сегодня может выпасть вам на колени. Или кто-то издалека внезапно навестит вас, потому что это, безусловно, прекрасный день, чтобы развлечься дома или сделать что-нибудь, чтобы место, где вы живете, выглядело более привлекательно. Есть идеи?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы счастливы, что живы сегодня. Оглянитесь вокруг, чтобы по-настоящему оценить свое окружение. Вы можете видеть, сколько любви и привязанности есть в вашем мире. Между тем, подарок-сюрприз, услуга или подарок от кого-то могут порадовать вас. Повезло вам!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для денег! Возможно, вы увидите способы увеличить свой доход. Вы, безусловно, можете привлечь к себе деньги. Конечно, это же влияние побудит вас тратить деньги на красивые вещи для себя и близких.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Дайана Росс (1944), саксофонист Владимир Пресняков (1946) и актриса Кира Найтли (1985) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы трудолюбивы, амбициозны и ориентированы на результат. Вы часто работаете в одиночку, независимо. Вы наслаждаетесь проблемами и можете преодолевать невзгоды. Служение другим будет важной темой в этом году, особенно в вашей семье. Поэтому позаботьтесь о себе, чтобы быть сильным ресурсом. Тем временем решите инвестировать в отношения, которые вам дороги. Общайтесь с хорошими людьми.