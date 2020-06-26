Ежедневный гороскоп. Пятница 26 июня 2020

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы хотите сделать что-то, чтобы чувствовать себя лучше организованным. (Таким образом, вы можете чувствовать себя хорошо и оправдать празднование конца недели.) «Последний шанс!» Вы также хотите улучшить свое здоровье. Мотивация это все.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Повезло вам! Это пятница и это идеальный день для вечеринок и веселья. Наслаждайтесь спортом (любым способом) и игрой с детьми. Это тоже романтический, кокетливый день. Выясните, как вы можете общаться и наслаждаться обществом других, чтобы сделать этот день захватывающим!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в Деве танцует с вашим правителем Меркурием. Это означает, что могут иметь место практические дискуссии о доме или семье. В частности, вы могли бы поговорить по душам с родственницей, возможно мамой?

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Это сильный день для вас, потому что, скорее всего, вы будете действовать в соответствии со своими желаниями. Но вы будете делать это практичным, простым способом. Другими словами, как только вы определите для себя, что именно вы хотите – вы пойдете за этим! Ясность это все.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас сегодня могут быть отличные идеи для зарабатывания денег. Однако, делая покупки, вы будете более склонны руководствоваться своими чувствами, а не логикой. Другими словами, ваш инстинкт поможет вам в покупке.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна в вашем знаке, что облегчит общение с молодыми людьми, а также с друзьями и членами групп. Тем не менее, ваши чувства сегодня обострены, что затруднит вам принятие четкого решения. Идите медленно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя вы можете работать за кулисами сегодня, вы будете на связи с боссами, родителями, VIP-персонами и важными людьми. Кроме того, они будут прислушиваться к вам и это хорошо, потому что у вас могут быть практические предложения, которые стоит рассмотреть. (Можно только надеяться.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Практический разговор с подругой или членом группы может принести вам пользу сегодня. Этот человек также может быть далеко или из другой культуры. В любом случае, вы можете узнать что-то от этого человека, что-то практичное, что будет полезно для вас. Это также хорошее время для вас, чтобы извлечь выгоду из богатства других.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Люди замечают вас сегодня, так что знайте об этом. У вас может быть плодотворное обсуждение с кем-то практических вопросов, связанных со страховыми вопросами, наследством, общим имуществом, налогами или задолженностью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы голодны, чтобы узнать что-то новое сегодня. Если вы можете сделать это через путешествие, это вас порадует. Тем не менее, вы можете учиться через средства массовой информации, дискуссии с другими людьми, чтение или занятия в классе и в школе. Обсуждение с партнером или близким другом может выявить практические решения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы чувствуете себя напряженным сегодня – обо всем. Вот почему дискуссии с другими людьми будут немного увлеченными или будут решать проблемы черно-белым способом. (Мне это нравится! Я ненавижу это!) Тщательное обсуждение с кем-то может помочь вам получить дополнительную поддержку в работе или улучшение оборудования или сокращение бюджета.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны идти больше на уступки, имея дело с другими. Это просто требует сотрудничества и спокойного, полезного отношения. Кто-то может помочь вам разобраться с детьми, спортом или творческим проектом.

Если ваш день рождения сегодня

Геннадий Зюганов — бессменный лидер Коммунистической партии Российской Федерации сегодня делит вашим днем ​​рождения. Вы теплые, заботливые и жизнерадостные. Вы приходите в норму от невзгод! Вы заканчиваете то, что начали девять лет назад, отпуская то, что больше не имеет значения и переходите к чему-то новому и другому. Не думайте об этом как о потерянном времени. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!