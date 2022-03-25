Ежедневный гороскоп: пятница 25 марта 2022

Оповещение о Луне

22, 23 лунный день. Третья четверть.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы будете отстаивать свою точку зрения, разговаривая с другими. Тем не менее, родитель или начальник (или кто-то, наделенный властью) может сделать что-то, что каким-то образом повлияет на ваши денежные потоки, доходы или активы. Или возможно, что-то повлияет на ваше имущество? Убедитесь, что вы докопались до сути вещей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то, связанное с планами поездок, сегодня непредсказуемо. Например, запланированные поездки могут быть отложены или отменены, тогда как некоторым из вас может внезапно понадобиться отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Расписания университетов и колледжей также ненадежны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это популярное время для вас. Вы в ударе! Тем не менее, что-то неожиданное может повлиять на банковские данные или что-то, связанное с наследством, вопросами страхования или общей собственностью. Дважды проверяйте все, чтобы оставаться в курсе главных финансовых вопросов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Люди продолжают восхищаться вами. (Хорошо выглядите!) Сотрудничайте с близкими друзьями и партнерами, но ожидайте нескольких сюрпризов. Кто-то может потребовать больше свободы в отношениях? Или может быть, у них будет неожиданное предложение? Сегодня вы можете встретить кого-то необычного.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша рабочая рутина, вероятно, будет прервана по какой-то причине сегодня. Или может быть, вас удивят неожиданные новости, связанные со здоровьем? Владельцы домашних животных должны быть бдительными, потому что что-то, связанное с вашим питомцем, может застать вас врасплох. Сегодня произойдут неожиданные события.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители, обратите внимание: это день, когда ваши дети немного подвержены несчастным случаям, поэтому будьте бдительны. Знайте, где они находятся в любое время. Социальные планы также могут внезапно измениться сегодня. Или может быть, вы получите неожиданное приглашение куда-нибудь отправиться? Имейте в виду, что это окно возможностей будет коротким, поэтому действуйте быстро.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня что-то неожиданное может повлиять на ваш домашний распорядок. Мелкая бытовая техника может сломаться или может произойти незначительная поломка. Кто-то неожиданно может появиться у вашей двери. Будьте мудры и заполните холодильник, чтобы быть готовым ко всему.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для вас это день, который слегка подвержен несчастным случаям, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, чтобы свести к минимуму проблемы. Сохраняйте спокойствие, потому что эмоциональные отвлечения могут привести к несчастным случаям. Между тем, необычные новости, новые лица и новые места будут держать вас в напряжении сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своим имуществом и своими деньгами, потому что сегодня действуют некоторые непредсказуемые факторы. Например, вы можете найти деньги или потерять деньги. Точно так же будьте умны и защищайте то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Один мудрый учитель однажды сказал: «Доверяй всем и всегда запирай свою дверь».

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с непредсказуемым Ураном, что заставляет вас чувствовать себя независимым и уверенным в себе. Возможно, вы встретите нового друга. Одно можно сказать наверняка: что-то необычное повлияет на ваш день. Возможно, ваши спонтанные и оригинальные идеи кого-то впечатлят?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваши экстрасенсорные способности сегодня хорошо настроены, потому что Луна прячется в вашей карте, танцуя с вашим правителем Ураном. Это определенно обострит ваши антенны. Очевидно, что это хороший день, чтобы довериться своей интуиции и следовать своим догадкам. Например: «Если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — так оно и есть».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это интересный день, потому что вы обязательно встретите интересных людей. В ваш мир могут войти новые друзья, особенно люди, которые в чем-то отличаются или необычны. Если вы имеете дело с группой или организацией, у кого-то может появиться дальновидная идея. Будьте готовы слушать.

Если ваш день рождения сегодня

Певец, композитор Элтон Джон (1947) и актер Ефим Шифрин (1956) разделяют сегодня с вами день рождения. Вы игривый, энергичный и интересный. Вы не стесняетесь высказывать свое мнение, но к счастью, вы умны, красноречивы и отлично ведете споры. И такие, как вы. Это год преподавания и обучения. У вас будет возможность больше насладиться уединением и поразмышлять о своих духовных убеждениях. Позже в этом году жизнь станет более захватывающей.