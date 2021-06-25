Ежедневный гороскоп: пятница 25 июня 2021

15, 16 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

По какой-то причине личные подробности вашей личной жизни сегодня кажутся достоянием общественности. Может, о вас говорят? Поскольку это влияние присутствует, избегайте публичных споров или всего, что может вас смутить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы чувствуете беспокойство. Сегодня пятница и вы хотите, чтобы произошло что-то другое. Вы хотите приключений и возможности увидеть новые места или познакомиться с новыми лицами. Вы также хотите узнать что-то новое. По сути, вы хотите, чтобы вас стимулировали таким образом, чтобы ваш мир расширялся.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы очень активны и активны прямо сейчас, поэтому вас беспокоят вопросы, связанные с наследством, совместным имуществом, страхованием или чем-то, что связано с вашим долгом. Вы успешно справитесь с проблемами или спорами, потому что уверены в себе. Кроме того, Меркурий в вашем знаке придаст вам авторитета.

Рак (21 июня — 22 июля)

В идеале, когда вы имеете дело с другими людьми, вам нужно пойти более на уступки. Даже если Солнце и Венера находятся в вашем знаке, что хорошо, потому что они наделяют вас полномочиями, плюс Венера всегда будет делать вас очаровательными и дипломатичными — тем не менее, когда Луна находится напротив вашего знака, сотрудничайте с другими.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это пятница! А вы энергичны, потому что в вашем знаке огненный Марс. Тем не менее, вы должны позаботиться об определенных деталях и старом бизнесе от имени кого-то другого. Возможно, вам придется сделать кому-то одолжение или поработать от его имени. Возможно, вам сегодня придется иметь дело с домашним животным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня пятница и у вас веселое настроение! Принимайте приглашения на вечеринку или пообщаться. Вам также понравится искусство, романтические встречи, спортивные мероприятия или игровые мероприятия с детьми. Это дружеский, светский день для вас!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Конец недели, а вы все еще на высоте. Вы были активны с друзьями и группами, возможно, даже физически или участвуя в соревнованиях. Вот почему вы по достоинству оцените возможность перевести дух и насладиться тишиной дома.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В разговоре с другими сегодня вы хотите, чтобы вас услышали. Вам есть что сказать. Вы хотите значимого обмена с кем-то, а не просто поверхностной, вежливой болтовни, потому что вы чувствуете потребность в связи с кем-то.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас на уме деньги, потому что прямо сейчас в обоих ваших Денежных Домах четыре планеты. Это означает, что вы думаете о доходах, денежном потоке и возможных крупных покупках. Вы также занимаетесь небольшими делами, связанными с долгами и совместной собственностью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Луна сегодня в вашем знаке, что сделает вас более эмоциональным, чем обычно. Помните об этом. Однако хорошая новость заключается в том, что когда Луна находится в вашем знаке (два дня каждый месяц), это немного повышает вашу удачу. Ура! Просите вселенную об одолжении!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня пятница и вы чувствуете себя игривым, особенно с детьми и молодыми людьми. У вас также будет возможность оценить искусство и ремесла других людей. Тем не менее, у вас есть сильное желание уединения и возможность созерцать свой мир с напитком в руке.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Прямо сейчас вы усердно играете и усердно работаете! Вам определенно понравится болтать с другими сегодня и этим вечером. Социальные мероприятия, искусство, спортивные мероприятия, развлечения с детьми и романтические приключения — все это сейчас главное в вашем меню. Наслаждайтесь теплой беседой с кем-нибудь сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Шахматист Владимир Крамник (1975), режиссер Тимур Бекмамбетов (1961) и теннисист Михаил Южный (1982) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы интуитивны и чувствуете чувства и проблемы других, что вызывает у вас сочувствие и заботу. Ваше любопытство дает вам навыки расследования, чтобы разгадывать загадки, как правило, со стильным чутьем. Этот год является концом девятилетнего цикла, а это означает, что вы завершаете дела и отпускаете то, что больше не имеет отношения к вашей жизни.